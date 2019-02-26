麥當娜與Lady Gaga攬頸親密合照　打破不和8年傳聞世紀破冰

第91屆奧斯卡金像獎頒獎典禮圓滿落幕，各個獎項都塵埃落定，Lady Gaga憑電影《星夢情深》（A Star Is Born）主題曲《Shallow》贏得最佳原創歌曲獎，她在台上喜極而泣，出席會後派對時更與流行天后麥當娜（Madonna）大方合影，打破兩人的不和傳聞。

Lady Gaga與麥當娜在慶功派對上親密合照，娜姐更祝賀對方得獎。（IG圖片）

麥當娜與Gaga不和的傳聞傳足8年，兩大天后在慶功宴上大方相擁合照，手拿獎座的Gaga，躺在娜姐懷抱當中，兩人對着鏡頭露出笑容，場面溫馨又愉快，並沒有之前外界盛傳不和的跡象。兩位天后雖然出道時間相差近廿年，但卻經常被作比較。「百變女王」娜姐經典造型數之不盡，穿搭風格大膽創新，是流行的象徵；而不斷挑戰新造型的Gaga，曾以很多搞怪造型令人印象深刻，兩人在這方面可以算是各有千秋。

兩位天后形象百變，不少造型都十分經典。（網上圖片）

至於兩人之間不和的傳聞，就源於2011年Gaga推出歌曲《Born This Way》後，被粉絲指控抄襲娜姐1989年的暢銷金曲《Express Yourself》，，美國音樂界指兩者極為相似，娜姐更曾公開表示：「第一次聽到這首歌感覺很熟悉。我覺得她在音樂上引用了我的很多東西，她的音樂是這個時代的精神，把20年前的東西重新詮釋，我不能因此生氣。因此很明顯的，我影響了她。」似乎是暗諷Gaga處處抄襲自己。

娜姐與Gaga在音樂上的成就都很高，但Gaga曾被指抄襲娜姐的舊作。（網上圖片））

雙方長達8年的不和傳聞，終於在慶功派對上粉碎，娜姐在IG晒出合照，還留言祝賀對方得獎，力證兩人已經言歸於好，不少網友都表示很開心見到兩大天后同場，更希望她們有機會合作！

Gaga出道以來經常被外界拿來與娜姐作比較，兩人無論曲風、形象都十分相似。（網上圖片）