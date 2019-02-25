【奧斯卡2019】《Shallow》首奪電影歌曲　Lady Gaga︰有夢就要追

第91屆奧斯卡金獎像頒獎典禮現正進行中，剛剛已頒發出多個獎項，而Lady Gaga今日亦繼第76屆金球獎和第72屆英國奧斯卡後，大熱再度奪得最佳原創歌曲，完成了一次大滿貫。

最佳原創歌曲由Lady Gaga的《Shallow》奪得。（劇照）

今次入圍最佳原創歌曲包括大熱《星夢情深》（A Star Is Born）的《Shallow》、《黑豹》（Black Panther）的《All The Stars》、《RBG》的《I'll Fight》、《魔法保姆》（Mary Poppins Returns）的《The Place Where the Lost Things Go》和《細說當年話西部》（The Ballad of Buster Scruggs）的《When A Cowboy Trades His Spurs For Wings》。

【奧斯卡2019】Lady Gaga畢利谷巴冧爆對唱 全場尖叫成經典畫面

Lady Gaga和Bradley Cooper再度譜出更完美結局。（影片截圖）

未頒發最佳原創歌曲之前，Lady Gaga和Bradley Cooper（畢列谷巴）先在台上演唱一次《Shallow》，在中場掀起一陣高潮，再創出一個戲外的更完美結局！Lady Gaga自彈自唱，而當畢列谷巴連人帶咪走向Lady Gaga旁邊坐下，用同一枝咪唱歌時顯得非常親密，尤其是歌終時，兩人對望一下，Lady Gaga笑得勁甜！

【星夢情深】Lady Gaga畢利谷巴再合體 自製完美結局冧粉絲

台上演繹最冧

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Lady Gaga今次上台領獎時以舊顯得相當激動，她哭着說：「多謝大家！感謝每一位為這戲付出過的人，感謝我的好姐妹、媽媽和爸爸。其實這是一個很辛苦的工作，不單單只是為了贏而去，想跟大家說如果你有夢就一定要追，即使你失敗多少次，都要繼續努力站起去，不要放棄！」

Lady Gaga上台獲獎一刻仍顥得相當激動。（網上截圖）

Lady Gaga今次上台領獎時以舊顯得相當激動，她哭着說：「多謝大家！感謝每一位為這戲付出過的人，感謝我的好姐妹、媽媽和爸爸。其實這是一個很辛苦的工作，不單單只是為了贏而去，想跟大家說如果你有夢就一定要追，即使你失敗多少次，都要繼續努力站起去，不要放棄！」

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Lady Gaga, Bradley Cooper - 《Shallow》