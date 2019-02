【奧斯卡2019】《Shallow》首奪電影歌曲　Lady Gaga︰有夢就要追

第91屆奧斯卡金獎像頒獎典禮現正進行中,剛剛已頒發出多個獎項,而Lady Gaga今日亦繼第76屆金球獎和第72屆英國奧斯卡後,大熱再度奪得最佳原創歌曲,完成了一次大滿貫。

最佳原創歌曲由Lady Gaga的《Shallow》奪得。(劇照)

今次入圍最佳原創歌曲包括大熱《星夢情深》(A Star Is Born)的《Shallow》、《黑豹》(Black Panther)的《All The Stars》、《RBG》的《I'll Fight》、《魔法保姆》(Mary Poppins Returns)的《The Place Where the Lost Things Go》和《細說當年話西部》(The Ballad of Buster Scruggs)的《When A Cowboy Trades His Spurs For Wings》。

【奧斯卡2019】Lady Gaga畢利谷巴冧爆對唱 全場尖叫成經典畫面

Lady Gaga和Bradley Cooper再度譜出更完美結局。(影片截圖)

未頒發最佳原創歌曲之前,Lady Gaga和Bradley Cooper(畢列谷巴)先在台上演唱一次《Shallow》,在中場掀起一陣高潮,再創出一個戲外的更完美結局!Lady Gaga自彈自唱,而當畢列谷巴連人帶咪走向Lady Gaga旁邊坐下,用同一枝咪唱歌時顯得非常親密,尤其是歌終時,兩人對望一下,Lady Gaga笑得勁甜!

【星夢情深】Lady Gaga畢利谷巴再合體 自製完美結局冧粉絲

台上演繹最冧

+ 12 + 11 + 10

Lady Gaga今次上台領獎時以舊顯得相當激動,她哭着說:「多謝大家!感謝每一位為這戲付出過的人,感謝我的好姐妹、媽媽和爸爸。其實這是一個很辛苦的工作,不單單只是為了贏而去,想跟大家說如果你有夢就一定要追,即使你失敗多少次,都要繼續努力站起去,不要放棄!」

Lady Gaga上台獲獎一刻仍顥得相當激動。(網上截圖)

Lady Gaga今次上台領獎時以舊顯得相當激動,她哭着說:「多謝大家!感謝每一位為這戲付出過的人,感謝我的好姐妹、媽媽和爸爸。其實這是一個很辛苦的工作,不單單只是為了贏而去,想跟大家說如果你有夢就一定要追,即使你失敗多少次,都要繼續努力站起去,不要放棄!」

+ 6 + 5 + 4

Lady Gaga, Bradley Cooper - 《Shallow》