Lady Gaga證實與經理人男友分手　連續兩任都遇上訂婚魔咒

美國百變天后Lady Gaga首次主演的電影《星夢情深》（A Star Is Born）大獲好評，她更憑藉這部戲入圍角逐奧斯卡金像獎影后。早前Gaga在格林美頒獎禮（Grammy Award）上奪得三個大獎，事業一帆風順，可惜感情方面就失利。最近有報道指Gaga與經理人男友Christian Carino已經分手，而她的發言人也證實此事。

Lady Gaga憑首次擔正做女主角的電影《星夢情深》（A Star Is Born）獲獎無數。（IG圖片）

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Gaga去年10月在一個頒獎禮上高調示愛，親口承認Christian未婚夫的身份。兩人由前年2月開始拍拖，經常一起出席活動和頒獎禮，上月底還恩愛現身美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards），但早前Gaga獨自出席格林美頒獎禮，並脫下訂婚戒指，得獎感言也隻字不提未婚夫，惹來外界揣測兩人感情生變。而就在2月初Christian還被目擊與新歡約會，兩人更手拖手離開，關係絕不簡單，因而令Gaga與Christian分手的消息傳得沸沸揚揚。

Gaga早前在格林美頒獎禮（Grammy Award）上奪得三個獎項，但就被發現沒有戴訂婚戒指，因而傳出分手的消息。（視覺中國）

Gaga在情人節Post出自己的新紋身，但沒有提及未婚夫。（IG圖片）

Gaga在情人節當日，也沒有在網上放閃，只是在IG上Post出自己背部的玫瑰花紋身，另外還有一個音符紋身，並沒有提到未婚夫，一改以往高調態度，增加了情變的可信度。如今證實已解除婚約，Gaga回復單身，據消息人士透露：「這段感情進展不順利，關係有時會就這樣結束。」並表示：「沒有戲劇化的分手故事。」這也是Gaga第2次訂婚後分手，她曾經與拍拖5年的男星Taylor Kinney在2015年2月訂婚，可惜兩人在2016年7月分手收場，這次再度取消婚約，粉絲對此都深感可惜，希望她之後能找到更適合的對象。

Gaga曾與Taylor Kinney訂婚，可惜最後都是分手收場。（視覺中國）