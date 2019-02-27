【10大連環殺手．下集】殺人狂愛人皮製品　電影《觸目驚心》藍本

無綫劇集《福爾摩師奶》，以英國連環殺手開膛手傑克潛逃香港為主線，故事當然只是虛構，但原來在近代也有一位開膛手，他被媒體稱為「約克郡屠夫」，被網民列為世界連環殺手榜10名之內，而繼《10大連環殺手．上集》後，下集會為大家重溫另外5位兇殘變態的連環殺手，他們的殺人資歷，連開膛手傑克都被比下去。

蓋恩一直過著與世隔絕的生活，對於殺人沒有對錯觀念。（網上圖片）

第6位：蓋恩

希治閣電影《觸目驚心》，其實是以艾德．蓋恩(Edward Theodore Gein)的故事為藍本，蓋恩一直跟隨母親及哥哥生活，由於有一位極強佔有慾的母親，成長過程均在一座偏遠的荒郊平房，養成了扭曲的性格，在母親及兄長相繼過世後，他將母親屍體保留在家中，又挖掘墳墓取出女性屍體製成人偶。他在1954年初次行兇，將酒吧女店主殺死剝皮，在3年後案件被揭發，在蓋恩家中搜出大量的人皮人骨製品，而死者的臉部皮膚則被製成面具。但由於蓋恩的生活與世隔絕，根本不知自己的行為偏差，最後被判終生囚禁於精神病院。

電影《觸目驚心》是以蓋恩故事為藍本。（網上圖片）

第7位：齊卡提洛

安德烈．齊卡提洛(Andrei Chikatilo)是俄羅斯的著名連環殺手，他共殘殺了53人，年紀最小的是9歲女孩，獵物大多是妓女，原來他有不舉的毛病，只有姦屍才能令他有性興奮，被捕後於1994年被槍決，案件被拍成電視電影《獵殺X計劃》(Citizen X)。

齊卡提洛是俄羅斯著名連環殺手，只有在屍體前才有性興奮。（網上圖片）

齊卡提洛案件被拍成電視電影《獵殺X計劃》（網上圖片）

第8位：薩特克利夫

英國的彼德‧薩特克利夫(Peter Sutcliffe)被稱為「現代版開膛手」，薩特克利夫的下手對象全是妓女，他會以鐵鎚擊殺目標，再用螺絲批狂刺死者胸部，行兇後會在死者手中塞入5元英鎊，直至1980年在薩特克利夫的車上，找出螺絲批及鐵鎚等兇器，經科學鑑證後鎖定他是兇手，而薩特克利夫最終因謀殺13名女子及企圖謀殺7人被判終身監禁。

薩特克利夫被稱為「現代開膛手」。（網上圖片）

第9位：蓋西

約翰．韋恩．蓋西(John Wayne Gacy)是美國芝加哥著名的「小丑殺手」，他表面上是一名已婚的出色銷售員，又經常扮演小丑娛樂小朋友，但原來只是掩飾他性侵及殺人的罪行，而蓋西被捕後，因謀殺33人而被判處死刑。

蓋西小時候有被父親虐打的不幸經歷，導致他成為連環殺手。（網上圖片）

蓋西經常以小丑造型娛樂小朋友，其實是掩飾他的罪行。（網上圖片）

第10位：邦迪

泰德．邦迪(Theodore Robert Bundy)是連環殺手界的資優帥哥，擁有高學歷及在政府部門工作，而他行兇手法是邀請女子出遊，再將對方絞殺，因殺害40多名女子，於1989年被判死刑，他的經歷被改編成電影《美色連環姦殺》(Ted Bundy)。