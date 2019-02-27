【10大連環殺手．上集】開膛手傑克唔入圍　殺人魔第1位姦殺350女

無綫熱播劇集《福爾摩師奶》，劇中講述英國開膛手傑克(Jack the Ripper)，犯下殺人案後潛逃到港，而陳松伶則憑著偵探頭腦找出傑克真身，以無綫劇集的得啖笑，劇中案件手法觀眾不用太認真，但在現實生活中，歷年來出現過10位恐怖變態的連環殺手，殺人數目遠多於開膛手傑克，而且均有自己獨特的犯案儀式，全是駭人聽聞，下文重溫他們的犯案經過。

洛佩茲將人生不幸歸咎於母親及妹妹，所以姦殺婦女洩忿。（網上圖片）

第1位：洛佩茲

說起連環殺手，哥倫比亞的佩德羅．阿隆索．洛佩茲(Pedro Alonso Lopez)必定是極級兇殘人物，他在哥倫比亞、秘魯及厄瓜多爾三地，共姦殺了逾350名婦女。洛佩茲的母親是妓女，他8歲時因侵犯妹妹而被逐出家門，流落街頭的他被收留他的男子性侵，至18歲後，洛佩茲因犯事入獄，在獄中再被囚犯性侵，自此他的性觀念出現扭曲，在一次毆鬥中殺死3名強姦他的犯人，由於是正當防衛，只被加監2年。洛佩茲將不幸人生歸咎於母親及妹妹，出獄後不停姦殺婦女洩忿。直至1980年一場洪水，沖開了洛佩茲的埋屍地點，最終洛佩茲被哥倫比亞警方拘捕，但以他有精神病而讓他以50美元保釋，之後洛佩茲棄保潛逃，人間蒸發。

洛佩茲當年以50美金保釋，但他棄保潛逃，人間蒸發。（網上圖片）

洛佩茲8歲時性侵妹妹，長大成人後犯事入獄，反被其他犯人性侵。（網上圖片）

第2位：盧卡斯

自少受到妓女母親虐打的亨利．李．盧卡斯(Henry Lee Lucas)，壓力令他患上了精神病，於1960年在一次跟母親爭執後，他將母親刺死被捕，被判監20年，在服刑10年半後假釋。盧卡斯之後過著流浪生活，亦展開了無差別殺人之旅，直至1982年，警方調查一具寡婦屍首，更將矛頭直指盧卡斯，在調查期間，盧卡斯自稱殺了3千多人，包括他的同性戀伴侶，但警方懷疑這只是他的幻想，直至在不同的藏屍地點，發現了約350具屍體，盧卡斯聲稱他喜歡殺人，就像是其他人喜歡散步一樣，只是隨便在街頭找獵物，而他的經歷被改編拍成電影《連環殺手的肖像》(Henry: Portrait of a Serial Killer)。

患有精神病的盧卡斯，自稱殺死3千人，警方估計他約殺300多人。（網上圖片）

盧卡斯聲稱殺人是他的嗜好，等於其他人喜歡散步一樣。（網上圖片）

第3位：拉米雷茲

1984年於美國舊金山及洛杉磯，出現了一名連環殺手，被媒體稱為「夜間狙擊者」(The Night Stalker)，他就是理查‧拉米雷茲(Richard Ramirez)，犯案手法是偷入民居槍殺男戶主，將婦女及女童性侵後，肢解殘殺，由於他是撒旦教教徒，每次犯案後會將倒轉五角星的標記，留在兇案現場牆上及屍身上，在翌年拉米雷茲被捕，被判處死刑，但在等候行刑期間卻死於癌症，他的殺人經歷被拍成電影《Manhunt：Search for the Night Stalker》。

拉米雷茲殺人性侵後，留下倒轉五角星的邪教標記。（網上圖片）

第4位：文遜

於1960年查理斯文遜(Charles Manson)將流行音樂及邪教結合起來，宣佈發動末日的種族階級戰爭，他於1969年跟信徒「文遜家族」向大導演波蘭斯基發動襲擊，但波蘭斯基外出拍片而避過一劫，但他懷孕妻子莎朗蒂及屋內4人，卻被虐殺，加上一對雜貨店夫婦均死於非命，案後3個月後，文遜終於被捕，被判終身監禁，於2017年在獄中病逝。

文遜創立邪教，並組織殺人行動，現已老死於獄中。（網上圖片）

第5位：丹墨

傑佛瑞．丹墨(Jeffery Dahmer)是美國著名的連環殺手，而且是一名不折不扣的食人魔，先後殺死17名男子，他於1991年被警方拘捕，他的故事被拍成電影《沉默的羔羊》，最後他在獄中被另一名犯人殺死。

丹墨是著名的同性戀食人魔。（網上圖片）