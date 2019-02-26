【耀眼】《叢林的法則》族長金炳萬搞笑客串　笨拙耍雜技任打唔嬲

JTBC熱播月火劇《耀眼》昨天播出第5集，收視再一度上升至最高首都圈7.5%收視率，比起開播時上升了一倍。除了南柱赫、孫浩俊、金惠子和韓志旼等主角外，有份客串的演員也成功吸引觀眾目光。昨天《叢林的法則》金炳萬就特別演出，展示出在叢林中族長角色完全相反的一面。

《耀眼》中的金炳萬飾演一位「自稱」雜技了得的達人，並受到朋友的邀請，去到老人宣傳館表演。可是一出場向宣傳館代表問好時，笨拙的他已經即頭撞上桌子。金炳萬即場向代表展示雜技，包括用手指折斷報紙和雙節棍，不過當然全部只是半斤八兩。正式上台表演蒙眼用雙節棍吹熄蠟燭時，吹唔熄之餘更一手打倒大部分蠟燭，令台下的老人家非常擔心。最終代表出手加碼，拿起木棍打金炳萬，聲稱金炳萬吃了宣傳館有售的補品，比木棍更硬淨，乘機做宣傳。

金炳萬即場示範用手指折斷報紙，雖然屢次失敗，可是他對表演充滿熱情。（影片截圖）

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不少劇迷看完金炳萬在《耀眼》的表現，與《叢林的法則》中的他完全不同，都有大讚他的演技。現實中的金炳萬在《叢林的法則》中擔任族長的角色，上山下海、爬樹和徒手捉魚等基本都難不到他。不過金炳萬「族長」形象深刻，可能觀眾會一時忘記了他是搞笑藝人出身，而《搞笑演唱會》中「達人」一角，便是他開展演藝生涯的首個角色。每次有嘉賓客串《耀眼》都會成為話題，未知下位登場的演員會是哪一位呢？

蒙眼的金炳萬不但推跌舞台的道具，更兩次直接用手觸摸到蠟燭，非常牙煙！（影片截圖）

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金炳萬客串片段：