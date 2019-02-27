劉嘉玲半山豪宅復古風有品味　上海億元大宅奢華內裝如藝術館

貴為影后的劉嘉玲不止演藝事業亮眼，副業也經營得有聲有色，她曾在香港、北京和上海開設餐廳和夜店，更涉足時尚界創立自家服裝品牌，是名副其實的商場女強人。她也經常在IG Post生活照，與大家分享自己私底下的一面。日前嘉玲在IG晒出幾張家居照，從窗外背景來看，地點正是香港，相信這就是她與梁朝偉在半山的豪宅！

從屋內望出窗外可見香港夜景，裝修以復古風格為主。（IG圖片）

整間屋設計富有年代感，裝修以歐式復古風格為主。客廳的水晶吊燈、暗紅色印花梳化、隨處可見珍貴的收藏品，整體佈局高貴典雅，格調十分考究，屋內的陳設一看就知道價格不菲，展現了他們夫婦良好的品味。昏暗的暖色燈光，加上繁複的花紋，充滿老上海的復古風情。

劉嘉玲上個月曾邀一眾好友到家中作客。（IG圖片）

相中所見，大宅是複式設計，雖然只見到二樓的一角，但嘉玲曾在上個月邀請章子怡、張叔平、關錦鵬、金燕玲等到家中作客，當時眾人坐在樓梯上影大合照，可見豪宅裝潢絕不簡單。屋內隨處可見嘉玲的個人照和與好友的合照，不過就似乎不見她與老公偉仔的恩愛合照。另外她也分享了飯廳的佈置，牆上掛着鹿角擺設，超長餐桌整齊擺放着餐具和餐巾，背後的吧台擺滿數支酒，讓賓客不醉無歸。

飯廳佈局都十分有格調，盡顯好品味。（IG圖片）

嘉玲曝光的豪宅相片，令大家紛紛表示讚賞，但其實她位於上海的豪宅，更令人嘆為觀止。據知嘉玲當時以一億元人民幣購入上海外灘旁一間4700平方尺（約440平方米）三室兩廳的房子，單是價格已經是天文數字。她更請來電影美術奇才張叔平設計，除了有室內泳池之外，屋內奢華的裝潢有如藝術館，內部裝修採用新古典風格，所有家具、燈具或擺設皆出自大師級匠師之手，做工十分精細，各式收藏品更是琳琅滿目，襯托出濃濃的藝術氛圍。

嘉玲位於上海的豪宅就以新古典風格裝修，配色低調又考究。（網上圖片）

深藍色與深啡色的牆紙、五彩的琉璃，整個色彩搭配非常高級，牆上掛着周春芽的限量版畫《桃花始盛開》，金色台燈來自歐洲，整個房子充滿渾厚的藝術氣息。不少網友都驚嘆超豪華，更大讚豪宅設計與嘉玲氣質相符，低調奢華又有內涵！

屋內牆上掛出多幅畫作，充滿藝術氣息。（網上圖片）