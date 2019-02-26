【羅曼史是別冊附錄】電視劇未播完　李鍾碩3月8日以服務兵入伍

韓國演員李鍾碩所屬經紀公司A-Man Project今日（26日）向傳媒表示：「李鍾碩將在3月8日開始服替代役，履行軍人義務。」由於李鍾碩16歲時曾經歷過一場交通事故，導致十字韌帶破裂，因此不得不放棄成為跆拳道選手的夢想，繼而成為了演員。根據部隊體檢結果，李鍾碩的身體狀況被判定為4級，將以社會服務要員的身份服役兩年。經紀公司又表示尊重本人想安靜入伍的想法，所以不會公開服役地點。

由於韓國兵役制度的改變，同為1989年出生的Idol尹斗俊（Highlight）、溫流（SHINee）、鄭容和（CNBLUE）等，前段時間已先後入伍。（網絡圖片）

以李鍾碩為男主角的tvN電視劇《羅曼史是別冊附錄》正在熱播，預計在3月17日播出大結局。雖然劇集剎科的時間推遲了，但經紀公司表示李鍾碩的戲份將於2月27日剎科，對劇集和服役皆沒有影響。（＊劇透注意！）隨著劇情發展，編輯長車恩浩（李鍾碩飾）終於向姐姐姜丹伊（李奈映飾）表白心跡、姜丹伊也感受到自己的心理變化，第一場吻戲亦出現了；男女配角宋海琳（鄭幼珍飾）和池敘俊（魏河俊飾）的感情線也逐漸升溫，使收視率節節攀升，小編私心希望所有人物都有完滿結局就好了。

電視劇《羅曼史是別冊附錄》的愛情線始見進展，所以評價也越來越好。（劇照）

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