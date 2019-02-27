陳凱琳產後未夠兩周　復出搵真銀：想向大家報平安！

現年27歲的陳凱琳（Grace）在情人節（14日）誕下與鄭嘉穎愛情結晶後，原本坐緊月專心湊B的她更在產後短短13日後，極速收身，容光煥發出席活動搵真銀！

「坐月」是指東方女性在生產後休息調養的傳統，通常維時一個月左右，故稱為「坐月」或是「坐月子」，但鬼妹仔性格的Grace就一於少理，不單止坐月時照着短袖衫，更以紅色套裝現身出席公開活動。正在餵母乳的Grace，上圍更明顯升Cup不少，她更笑稱活動結束後就會立即趕回家餵兒子Rafael：「

「最強產婦」當之無愧！（圖片來源：視覺中國）

好佩服Grace呀！（BBC截圖）

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Rafael好靚仔！（IG圖片）

雖然不少女明星在生產不久就迅速恢復了身材，但未坐完月就立即復出的東方女性真是少之有少。被問TVB娛樂新聞台主播林子博問道為何會未坐月就復出時，她坦言：「雖然有網民問係咪咁等錢洗，但其實我只係貪玩，覺得自己狀態OK，而且都有同老公商量過先出嚟。老公都覺得OK，我可以同大家見個面，報平安。我亦都希望大家尊重我嘅決定，而且我完咗就會即刻返屋企休息。」

產前產後都咁靚，真係好屈機呀！（IG圖片）

早前一班好姊妹都有去探Grace。(IG圖片)

她更透露選擇在情人節剖腹產子時，老公鄭嘉穎都全程陪伴在側，更笑言兒子長大後想在情人節約女生約會時，可用慶祝生日這個藉口約對方，看來Grace這個媽媽真的好開通呀！