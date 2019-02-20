陳凱琳產後首露面短袖衫坐月犯禁　陳嘉寶賴慰玲上門探望開心自拍

陳凱琳同鄭嘉穎囝囝Rafael，成為香港娛樂圈第一個豬年星B，新手爸爸急不及待上載小Rafael側面靚相，仲話終於明白點解個個父母都話自己個BB係最得意。新手媽媽Grace 除咗陀B時得天獨厚，肥B唔肥媽媽FIT到漏，好姐妹陳嘉寶同賴慰玲上門探望PO出合照，正在坐月嘅Grace終於曝光﹗

陳凱琳同鄭嘉穎囝囝Rafael已經出世啦。（陳凱琳IG）

所有父母都覺得自己小朋友係最得意，Grace都唔例外，見到囝囝隻手都融化了。（陳凱琳IG）

中國人坐月期間傳統禁忌多多，唔可以掂生水唔可以沖涼洗頭吹風，要著長衫長褲戴帽怕日後關節痛，仲有12朝前唔可以探訪……不過鬼妹仔Grace睇嚟係新派坐月，生完BB不足一星期，好姐妹陳嘉寶同賴慰玲已經上門探望，三位由少女到人妻而家齊齊做阿媽，閨蜜見面開心到素顏都不禁要自拍一下。

坐月中嘅陳嘉寶，出關孖住賴慰玲去探望剛生B，著短袖衫坐月嘅陳凱琳，兩個都完全唔似剛生完BB﹗（賴慰玲IG）

見到相片中Grace負責揸機自拍，坐緊月都著短袖衫，睇落容光煥發面尖尖零水腫，面色仲相當紅潤。田蕊妮都不禁留言話：「吓！個樣真係好似冇生過咁喎！」上個月尾宣布生咗囡囡嘅陳嘉寶其實都正在坐月，不過為咗好姐妹都破例出關探訪，難得見到閨蜜心情相當唔錯呀。賴慰玲留言：「咩事都冇發生過，都仲係18歲！唔好打頭」網友見到佢地生完BB都KEEP得咁好，笑言：「三個扮生咗BB嘅女人！」

素顏同極淡妝之下，三位靚媽都少女味濃，真係得天獨厚。（陳嘉寶IG）