【獨孤皇后】人夫陳曉新劇NG爆肚　竟自爆貪戀「大食」陳喬恩？

由陳喬恩、陳曉主演的《獨孤皇后》於愛奇藝網獨播中，日前公開了陳曉與劇中弟弟們的漏網花絮，不小心透露他的真心話。陳曉原本的對白應該是義正嚴詞地說出：「你大哥豈是那種貪戀美色之人。」下一秒卻突然自爆：「其實我是。」現場所有人呆晒，笑到肚痛。

陳曉原本的對白應該是義正嚴詞地說出：「你大哥豈是那種貪戀美色之人。」下一秒卻突然自爆：「其實我是。」（《獨孤皇后》拍攝花絮）

《獨孤皇后》開播後引來大批網友關心陳曉是否「幸福肥」？他也大方在個人微博幽默回覆「大家說我胖了？」、「要嘛就很胖，要嘛很瘦，時而胖一點，時而瘦一點，除了證明健康，沒什麼太大意思。」

陳曉微博PO O嘴反應回應Fans▼

不過真正的「吃貨女王」，其實是陳喬恩，她在拍攝過程中從頭食到尾，只見她無論對戲空檔、補妝、棚內還是外景，從各式零食、煮粟米、炸物、滷味、外賣整根小黃瓜，統統進到她的肚子裡，讓人見識到她的吃貨本領。如同女主角獨孤伽羅灑脫的個性，陳喬恩也直言：「你們要給現代女性樹立一種正確的觀念，不要再節食了，該吃就吃。」但身材卻是依舊姣好、令人羨慕。

39歲女神陳喬恩食極都好似唔識肥，戲裡戲外都咁Fit▼

+ 7 + 6 + 5

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】