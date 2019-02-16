【獨孤皇后劇評】不靠主角威能！紮實劇情兩招鋪排陳喬恩成后之路

2019年2月11日，《獨孤皇后》在優酷、愛奇藝及騰訊三家網路平台播出，這部歷經一年波折得以和觀眾見面的「大女主戲」，終於掀開了神秘的面紗。此劇由陳曉、陳喬恩連袂主演，講述了獨孤伽羅從名門閨秀變為輔佐夫君楊堅的開國皇后的故事。騰訊視頻資料即時顯示，開播次日播放量破1億，目前播放量已破2億。

《獨孤皇后》無論從服飾、化妝、道具還是從劇情上來看，其實都不夠精緻。劇一經播出，便被觀眾指出，服裝和《錦繡未央》相撞，情節老套，畫面像「阿寶色」濾鏡（《獨孤皇后》劇照）

《獨孤皇后》無論從服飾、化妝、道具還是從劇情上來看，其實都不夠精緻。劇一經播出，便被觀眾指出，服裝和《錦繡未央》相撞，情節老套，畫面略帶「阿寶色」。如今的觀眾，體驗了《延禧攻略》中主角手撕反派的爽感，習慣了主角精緻的妝容，「種草」唇膏、眼影已是常事，愛上「性冷淡」色調更非罕見，顯然，這部於2017年拍攝的劇，有些跟不上如今的審美趨勢了。

但這並不能認定《獨孤皇后》一無是處。其實，如果不是吃了時間的虧，《獨孤皇后》說不定也能成為一部「爆款」。

甜而不膩，這樣的愛情誰不喜歡？

首先，劇中感情線很大一部分體現出了「甜」，這一點放在任何年代都能夠抓住觀眾的心。根據《隋書．文獻皇后傳》記載，獨孤伽羅與楊堅婚後夫妻恩愛，共同發誓 「無異生之子」，楊堅登基後也恪守承諾，「旁無姬侍，五子同母」，這是歷史上少見的履行一夫一妻制的帝王後宮。於是便有了劇中獨孤伽羅要求「一世一雙人」，楊堅便誓不納妾，解決了令觀眾不適的多角戀問題，也避免了灑狗血的窘境。

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從相識到相知，感情線的發展收放自如。男女主角先是在街上一同路見不平，後又被安排相親，窈窕淑女，君子好逑，一見鍾情被擦肩而過耽擱，日久生情被殘酷現實折磨，沒有刻意吊觀眾胃口而製造多重矛盾，愛情故事內容皆在情理之中。當然，其中也存在着不可忽視的漏洞，即情節設計無法避免俗套的問題。例如獨孤伽羅女扮男裝無人知，散下頭髮後楊堅才明白這是個女人，「披頭識女人」這個在影視作品中被用濫的梗，實在令人無奈。

獨孤伽羅女扮男裝冇人知，直至散下頭髮後楊堅才恍然大悟。「披頭識女人」已是「老掉牙的梗」，但最緊要橋唔怕舊？▼

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一直以來，觀眾都喜歡從影視作品中找「糖」，即被劇中的主角甜蜜的互動打動。劇中獨孤伽羅與楊堅男才女貌，楊堅甘願為獨孤伽羅保駕護航，「忠犬」形象很符合觀眾對於伴侶的期待，觀眾可以專心地看二人談戀愛，「糖」隨處可見。陳曉滑而不油的邪魅狂狷，配上陳喬恩偶像劇女主臉，拋去偏見，劇中獨孤伽羅與楊堅的愛情「甜而不膩」，很香。

邏輯清晰、主次分明，《獨孤皇后》也帶爽感

既然是「大女主戲」，自然重在展現獨孤伽羅在政局紛亂中一步步成長，最終輔佐夫君隋文帝開創新朝。其看點通常是女主角如何經歷了百般挫折後完成逆襲，走上人生巔峰。如果將曾經傷害過自己的壞人一網打盡，看起來最爽不過。很多影視作品快節奏帶來的「爽感」，《獨孤皇后》中也有。《獨孤皇后》開篇便是反派將女主角的家人趕盡殺絕，留下獨孤伽羅一人帶着仇恨的種子活在世上。

《獨孤皇后》一開始便是反派將女主角的家人趕盡殺絕（《獨孤皇后》劇照截圖）

雖然也是國破家亡，《獨孤皇后》沒有按照以往命運一波三折的套路出牌，在第8集便讓獨孤伽羅與楊堅早早成了婚。很明顯，它分為兩條支線，一條是獨孤伽羅與楊堅的感情線，另一條則是政權紛爭的鬥爭線，這兩條線相互交織，你中有我，我中有你，脈絡十分清晰，觀看下來毫不費力。

除了主次分明，劇情不拖遝也是它的優點，影視作品最怕節奏無力、緩慢拖遝，《獨孤皇后》避免了一個情節佔用大量時間的現象，例如在處理獨孤伽羅得知父親獨孤信被殺的這一段上，沒有第三者傳話的多餘情節，在楊堅一行人得知獨孤信死訊後，便直接切到了獨孤伽羅哭泣的鏡頭。省去不必要的對話，不拖泥帶水，這一點較能博得觀眾的好感。

按圖看《獨孤皇后》的宮鬥陰謀▼

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權力鬥爭這條線為主要枝幹，發展較為緩慢，但有些簡單粗暴。劇中天王在其位卻難掌其政，實權在大塚宰宇文護手中，之所以稱其粗暴，是由於宇文護手段狠辣、做事張狂，沒有精明算計，不會八面玲瓏，宇文護明目張膽陷害、謀殺朝廷官員，樹敵頗多。政權紛爭的故事不能沒有除奸臣的情節，過分簡單難免讓人詬病。宇文護等反派一黨不過腦的見人殺人、見佛殺佛等惡劣行徑，最初顯得有些蠢，直到播出幾集後才開始顯現狼子野心，真可謂愛就愛得甜甜蜜蜜，恨則恨得咬牙切齒。

從目前的發展來看，《獨孤皇后》雖然情節老套，但戲劇衝突鋪墊較為完整，為未來改朝換代設置了十足的動機，如果能夠在後半程避免注水，順利地完成獨孤伽羅與楊堅的復仇線，鋤奸斬佞，開啟人生的新篇章，其實並非惡評說得那麼不堪。無奈生不逢時，大女主劇如今受到了更加明顯的政策抑制。《延禧攻略》和《如懿傳》在電視螢屏上停播，給這個類型帶來新的陰影。《獨孤皇后》創作上中規中矩，網播能否得到觀眾的垂青，還要看後半部如何發力了。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】

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