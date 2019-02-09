【陸劇懶人包】唔止《九州縹緲錄》　盤點2019年7部必煲古裝大劇

在大劇頻出的2018年裡，席捲夏天的《鎮魂》催生了不少「鎮魂女孩」，《香蜜沉沉燼如霜》的熱播也讓「錦覓＆旭鳳」、「葡萄」、「鳳凰」成為內地網路熱詞。2019剛一開年，《知否知否應是綠肥紅瘦》的播出，又讓明蘭與「二爺」收穫了一眾迷妹。那麼在接下來的日子裡，又有哪些劇碼能夠解渴呢？讓我們一起來盤點2019年七部最值得期待的陸劇！

1. 《江山紀》

《江山紀》在遵循史實的基礎上重現了明初朝堂風雲與皇家生態，全景展現了當時的人文政治與時代風貌（《江山紀》官方宣傳照）

主演：馮紹峰、陳寶國、穎兒、何晟銘、陳月末、張豐毅 導演：高希希 出品單位：歡瑞世紀 播出平台：待定

《江山紀》由金牌導演高希希執導，《建黨大業》編劇董哲打造劇本，曾兩度榮獲金馬獎、幕後團隊被稱讚為「寶藏班底」的知名造型師陳顧方擔綱造型指導。卡士包括中生代品質演員馮紹峰、國家一級演員陳寶國、視帝張豐毅、視后王姬，以及姚櫓、王勁松、王慶祥、王輝、張光北、王繪春、杜源等多位內地老戲骨傾情加盟，好戲之人雲集，陣容強大，不論台前幕後主創，均為國產劇頂級配置，品質值得期待。

《江山紀》在遵循史實的基礎上重現了明初朝堂風雲與皇家生態，全景展現了當時的人文政治與時代風貌。

+ 5 + 4 + 3

2. 《封神演義》

本劇講述了熱血少年楊戩（羅晉飾）如何從人間一名最平凡的「草根」，逐漸成長為三界大戰中拯救人類的曠世英雄的勵志故事（《封神》官方微博）

主演：王麗坤、羅晉、于和偉、張博、鄧倫、胡靜、何杜娟 導演：楊曉明、呂行 出品單位：芒果影視、華夏視聽、央視創造、三尚傳媒、中國電視劇製作中心 播出平台：湖南衛視、芒果TV、愛奇藝、騰訊視頻、優酷、搜狐視頻、pptv、樂視

《封神演義》剛官宣的時候，引起許多內地網民熱烈討論。這部由楊曉明、呂行執導，《康熙王朝》《讓子彈飛》編劇朱蘇進掌舵，改編自古典名著的電視劇《封神演義》，講述了熱血少年楊戩（羅晉飾）如何從人間一名最平凡的「草根」，逐漸成長為三界大戰中拯救人類的曠世英雄的勵志故事。

劇中，「狐妖」鄧倫、「小娥」何杜娟等新增角色，引發觀眾腦洞大開，浮想聯翩。與此同時，出品方為完成這一重磅作品，更是為導演配備強勁引擎，由曾榮獲眾多中國電影大獎的楊樹棟、陳同勳、楊浩宇分別擔任造型設計、服裝設計、美術設計，共同組成了《封神演義》品質保證的「夢之隊」。我們有理由相信，「強強聯手」定會為2019年的電視劇市場添上一抹經典「仙意」。

+ 4 + 3 + 2

3. 《天下長安》

《天下長安》本定於2018年7月份開播，所有官方宣傳資料也都寫明，卻在臨門一腳遭徹檔。預計2019年有望上架（《天下長安》官方宣傳照）

主演：張涵予、秦俊傑、李雪健、韓棟、舒暢、何中華 導演：連奕名 出品單位：歡瑞世紀 播出平台：待定

《天下長安》講述了隋末唐初，在群雄爭鬥、門閥混戰中崛起的李唐王朝一步步走向貞觀盛世的歷史故事。全劇涉及歷史人物近百，遵循史實展現帝王與權貴、官場與戰爭、權謀與人性之間的激烈鬥爭，全方位展現了空前繁盛的大唐帝國的崛起過程。

該劇自開鏡以來便受到廣泛關注，張涵予、李雪健「雙宋江」同框鬥戲、秦俊傑與韓棟首次合作成為該劇看點。與以往影視作品不同的是，劇中李世民與李建成這對歷史上著名的兄弟並不是一開始就刀兵相向，而是在各種事件和人物的推動下，才從兄友弟恭相互扶持，走到最後兄弟反目的地步。

+ 8 + 7 + 6

4. 《長安十二時辰》

《長安十二時辰》講述上元節前夕，長安城陷入危局，長安死囚張小敬臨危受命，與少年名士李泌攜手在十二時辰內拯救長安的故事（官方宣傳照）

主演：雷佳音、易烊千璽 導演：曹盾 出品單位：優酷、微影時代、留白影視、娛躍影業、仨仁傳媒、十間傳媒 播出平台：優酷、土豆

你可曾想過唐代的「警察」是怎麼斷案的？如果出現一部探案題材的古裝強情節劇，會從甚麼角度去看？《長安十二時辰》改編自作家馬伯庸同名小說，講述了上元節前夕，長安城陷入危局，長安死囚張小敬臨危受命，與少年名士李泌攜手在十二時辰內拯救長安的故事。在一次次鬥智鬥勇中，張小敬終於在最後關頭揭穿了背後主謀，阻止了破壞的發生，解救了唐城裡的黎民百姓。

+ 7 + 6 + 5

5. 《慶餘年》

《慶餘年》講述官宦世家子弟范閑的故事（《慶餘年》劇照）

主演：張若昀、李沁、陳道明、吳剛、辛芷蕾、宋軼 導演：孫皓 出品單位：騰訊影業、新麗電視、深藍影視、閱文集團、華娛時代、海南廣電出品 播出平台：騰訊視頻

《慶餘年》最大的看點，便是其於古裝劇中所傳遞出的濃烈「以人為本」的思想。范閑十五歲時，父親范建及監察院院長陳萍萍派用毒高手費介，教他識毒用毒與武功，四年後，范閑武力已屬上乘。在破解了一場投毒事件後，他帶着危機感和對真相的探索前赴京都，然而牛欄街上的一場圍殺，卻讓滕子京為救范閑而死。在各方慶賀范閑的逃生時，卻無人在意死去的卑微侍衛滕子京。范閑由此感到心寒，更加理解了母親葉輕眉要改變世界的想法。

+ 6 + 5 + 4

6. 《九州縹緲錄》

《九州縹緲錄》講述了呂歸塵和羽然被命運的鐘擺推上亂世的大舞臺，經過一系列背叛、欲望、陰謀等挫骨入心的經歷後，一起書寫偉大歷史的故事（《九州縹緲錄》劇照）

主演：劉昊然、宋祖兒、陳若軒、張志堅、李光潔、許晴、江疏影、王鷗 導演：張曉波 出品單位：檸萌影業、靈龍文化、大神圈出品； 播出平台：優酷、騰訊視頻

玄幻古裝劇歷來是「築夢」的主戰場，《九州縹緲錄》自籌備之時，因題材便吸睛無數。陳若軒、張志堅、李光潔、許晴、江疏影、王鷗的參演，也讓觀眾稱該劇為「神仙選角」。

該劇講述了呂歸塵和羽然被命運的鐘擺推上亂世的大舞臺，經過一系列背叛、欲望、陰謀等挫骨入心的經歷後，一起書寫偉大歷史的故事。該劇全景呈現了在危難之際，少年們奮死而戰、終成為一代領袖的感人情懷。

+ 7 + 6 + 5

7. 《鶴唳華亭》

改編自雪滿梁園的同名小說，講述建元四年，蕭定權被南齊立為儲君後，官延之中鬥爭風起雲湧的故事（《鶴唳華亭》原著小說封面／官方宣傳照）

主演：羅晉、李一桐 導演：楊文軍 出品單位：優酷、非凡響、中匯影視、阿裡影業、仨仁文化 播出平台：優酷

一提起為家國天下孤身犯險、捨身取義的俠士，觀眾首先會想到《天龍八部》中的蕭峰，而《鶴唳華亭》同樣是一部講述為黎民百姓將生死置之度外的故事。

本劇改編自雪滿梁園的同名小說，講述建元四年，蕭定權被南齊立為儲君。在外，有一代名將的母舅顧思林力撐，內有清流領袖的太傅盧世瑜支持，因而被皇帝蕭賾所忌憚打壓。齊王設計，害死文官陸英並嫁禍於定權，陸英之女文昔為復仇化名「阿寶」潛入東宮，在與定權的相互試探下，兩人間逐漸產生了不一般的情感，並最終反戈助定權險勝。

顧思林被害，顧家憤而起兵，定權為家國天下孤身犯險，收復顧家兵權交回皇帝，自己背負千秋駡名而死。多年之後，皇帝看着阿寶留下的孩子承歡膝下，悵然淚落。

《鶴唳華亭》剛於2018年底煞青（《鶴唳華亭》官方微博）

在大劇洶湧的2019年裡，你更心水哪一部劇呢？​​​​

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