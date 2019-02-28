【如果這樣生活】洪永城嚴冬再踏拉薩　旅遊達人嘆難頂：開始老了

主持旅遊節目出身的「旅遊達人」洪永城最近又有新搞作，他早前在IG透露自己為TVB全新節目《如果這樣生活 （暫名）》再次走訪西藏拉薩拍攝旅遊節目，近距離體驗當地藏族生活！

節目《如果這樣生活 （暫名）》將會找來10名藝人，走訪世界不同國度，探索生活的可能性，與觀眾一同追尋真正理想的生活方式與態度。 曾製作《4個小生去旅行》的監製蘇敏儀接受《香港01》訪問時，更率先透露藝人陣容：「今次會有洪永城、李佳芯、張頴康、朱千雪、黎諾懿、袁文傑和余德丞等10個藝人，佢哋除咗會向觀眾分享個人經歷之外，亦都會帶大家去睇唔同地方當地人嘅生活方式和態度，當然嗰地方亦都會同佢哋自身有關聯嘅，希望節目亦都能夠帶一啲正能量界大家。」

除了《4個小生去旅行》外，《緬甸奇幻旅程》亦是由監製蘇敏儀(右一)操刀。（資料圖片）

今次藝人陣容好強大！（IG圖片）

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洪永城為節目相隔兩年再次踏足西藏拉薩，除了有不一樣的感受外，他透露旅程依然辛苦：「點解我要再去西藏，因為呢個地方真係好有靈氣，細細個睇《西藏小子》已經好鍾意，而且我都有朋友喺度，今次都有爭取時間見面。（今次旅程辛苦嗎？）辛苦呀，因為今次去西藏拉薩係冬天，好乾同好大風，亦都有高反（高原反應）。因為冬天嘅關係，周圍環境嘅氧氣係更加少，連啲植物都枯萎，因為氧氣好稀薄，所以好多嘢都要慢動作，好多同事都嘔吐、頭暈同發冷，好唔舒服咁去做呢個節目。（見李佳芯都係去西藏喎，係咪會合作？）Ali係另一集，只係會crossover兩日。」

嚴冬下的西藏應該真係好難頂！（IG圖片）

吸下氧氣，再行更行更長的旅程！（IG圖片）

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洪永城又透露今次會去當地一個叫「拉薩故事商店民宿」的地方：「呢個係一個北京人開嘅民宿，只要你講故事講得好就會免費畀一晚住宿你，呢個就係我哋想睇唔同生活方式嘅主題。」據知，民宿老闆辭去某集團高薪的工作，在環球旅行了20個國家和聽過了上千位朋友的故事後，決定在西藏開設「拉薩故事商店民宿」，實現夢想，不知道洪永城又說了什麼打動人心的故事呢？

靠把口就可以換住宿，相當特別！(網上圖片)

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講到旅程中最難忘的事，洪永城就稱：「應該係羊湖，嗰陣太陽落山又大風，情況好惡劣，但攝影師就好專業，唔知點解幾件衫就搞得掂，啲攝影師真係好捱得，我真係覺得自己弱同埋老喇。」佢又透露由於拍攝時間只有5天，所以比較chur：「因為時間緊逼，所有嘢都要快，最可惜係呢個應該要慢嘅地方要快，所以拍攝都有困難。」