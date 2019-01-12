【大帥哥】洪永城毛筆書寫千字文　歌頌張衛健傳奇事蹟

張衛健相隔22年回歸TVB拍攝的劇集《大帥哥》已經播完，劇中演員紛紛在社交平台發表感受，當中洪永城近千字感言，同時以劇中角色「馬炭」及自己「洪永城」的身份，向對方致以敬意，更委託書法家用毛筆將自己的心意謄寫一封書信給張衛健，，非常有心思！

洪永城特地找來一位網絡書法家，用毛筆將他的心意謄寫成一封信，向張衛健致以敬意，真係非常有誠意！（IG圖片）

洪永城找來網絡書法家代筆寫信，配合劇中角色設定，因為馬炭本來也是一個目不識丁的人。

「張衛健大哥：大哥，你成功了！」洪永城在信中開首恭喜張衛健，認為《大帥哥》達到他的要求：「做一套老少咸宜的劇集」，洪永城認為劇集大成功，比獎項來得重要。在許多人心目中，張衛健是一個傳奇人物，對洪永城來說也不例外，「其實尚未與你合作，你的大名和事蹟早已紅遍電視城。」然後他開始細數張衛健在電視城的傳奇事蹟：「一個半月連續拍西遊記而不回家、要家人為你帶來替換的內衣物」、「每朝早0600需要兩位劇務大哥抬你上車到拍攝場地，直至2800 （凌晨４時）依然需要抬你返回電視城，如是者，連續幾個月」、「有次坐船前往西貢小島拍攝，你大字形的睡姿躺在船上，化妝師替你貼孫悟空的面毛，因為太專心，暈船嘔吐在你臉上。」

面對傳奇級演員，洪永城好似小粉絲一樣，怕醜到不敢主動要求合照，這是張衛健主動要求的合照。（IG圖片）

即使劇集已經拍完，劇集也播完了，可以與這個傳奇演員合作，現場見證對方的演出，洪永城還是感覺非常不真實。他更自爆曾經嘗試模仿張衛健，「拍攝張保仔的時候，其實我是模仿你的，以你出演的孫悟空借鑒，希望做到生動活潑中不失霸氣。」但他自嘲連對方四成功力也沒有。

洪永城自爆在拍攝《張保仔》時，嘗試模仿張衛健的演戲風格。（視覺中國）

洪永城大讚張衛健是他認識的演員中處理戲裡戲外最好的一個，「可能有人不認同你的做法，但至少你清楚地說出你的要求，令大家明白。在我觀察中，你將所有工作細節都安排得妥妥當當，是多麼難的一件事！」他同時感謝對方真正教曉他的，是領導能力和解決問題的毅力，而不只是外界說的演技。