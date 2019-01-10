【大帥哥．劇透】狄奇做一日大帥公審馬炭　洪永城一舖定生死？

《大帥哥》上集講到，馬炭（洪永城飾）發狂向根本英俊（趙永洪飾）開槍，最後根本英俊被狄奇（張衛健飾）救走，更提議對方將軍火賣給李細龜（張達倫飾），但在交收軍火時，馬炭突然闖入軍火庫引發槍戰，李細龜最後慘死，馬炭其後更將落蘆（曹永廉飾）收押。最後狄奇重返昇威鎮，向馬炭報仇！

一切都是大帥哥的計劃，終於回昇威鎮主持大局！（劇照）

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對於李細龜這個角色，張達倫在接受《香港01》訪問時表示：「其實我好少做奸角，但今次個角色幾好玩，而且同Dicky、Tony合作得都好開心。（想唔想做好人？）我覺得衰衰格格都幾好，我仲嫌佢唔夠衰！」最後李細龜慘死，他就認為與馬炭「魔化」息息相關：「佢死係為咗成就馬炭，因為馬炭會成魔。其實馬炭係貪心，佢想贏成個世界。」

李細龜嘅死都同馬炭有關！（劇照）

以下內容有劇透，逃生門在此：

據知狄奇今次是以「一日大元帥」的身份回昇威鎮，並展開公開審訊，查清楚近期在昇威鎮發生的種種事情。艾妞（楊秀惠飾）第一個提出控訴，指責馬炭槍殺羅義（徐榮飾），但狄奇就以清叔叔（陳嘉輝飾）意圖槍殺蒙大同（蔡國慶飾）一事公審馬炭，並拿出有力證據。公審後，馬炭表示願意接受任何懲罰，狄奇提議用俄羅斯輪盤的方式定生死，將馬炭的命交由天決定……不過就令大同質疑狄奇的可信性，懷疑大帥哥有私心，於是帶兵到昇威鎮捉拿革命黨羽，鎮民驚惶失措，全鎮陷入混亂。為了保護昇威鎮鎮民，狄奇唯有狙擊大同！

大帥哥返昇威鎮做一日大元帥，並公審馬炭！（劇照）