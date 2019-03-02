【專訪】李漫芬因曾志偉一句贈言　棄高薪厚職賣樓入行追夢

TVB娛樂新聞台主播李漫芬（Fanny）近年涉足戲劇，參演不少劇集角色，例如《一屋老友記》的川嫂、《踩過界》中的寶貝怡阿姨、《溏心風暴》的Polly姐，都令觀眾留有印象。她出身銀行從業員，早年曾買樓置業，但內心有一個演藝夢，她最後追隨自己的心，毅然放棄優薪厚職，即使賣樓也要入行，過程辛酸，她卻笑著說無悔。 攝影：葉志明

李漫芬（Fanny）早年有一份穩定工作，而且已經置業，但為了追求夢想，她選擇放棄高薪厚職，投身電影業。

Fanny原本有一份穩定的銀行工作，當時已升至一個擁有獨立房間的職位，年紀輕輕已經置業，在佐敦以150萬「上車」，買下一個300呎、十多年樓齡的單位，可以預視她的將來，可以衣食無憂地一直平穩生活下去。

但這不是她想要的生活。「我哋銀行有一個好似《K-100》咁定期嘅節目，需要女主持介紹銀行最新資訊，我報名去考考中咗，做過之後，我就知道呢個真係我嘅興趣。」但Fanny擔心這只是自己的一時貪玩，於是報讀香港導演會的演員訓練班，了解多些電影製作。

對前路猶豫不決 志偉一番話決心入行

Fanny自此開始一邊做銀行正職和做臨時演員的生活，在參與電影《星願》拍攝，飾演護士時，結識前輩曾志偉。當時對於前路猶豫不決的她，向志偉請教，應該如何抉擇，他的一番說話，令她毅然決定入行：「我同你講呢行真係好辛苦，唔係你想像咁樣，真係好辛苦，如果你決定咗就做啦，我贈你一句，你向前望之後千祈唔好向後望，因為你向後望，放棄嘅嘢一定比你揀嘅好。」

Fanny 與志偉因電影結緣，亦因對方的一席話，令她勇敢拋開一切追夢。（受訪者提供照片）

入行代價：賣樓蝕讓、狂做兼職

入行的代價很沉重，放棄銀行的高薪厚職，剛置業的Fanny不得不放棄層樓，以90萬蝕讓物業，背著一身債務，投身不知前程的電影圈，「連同律師費及雜費，我蝕咗60萬，當時對我嚟講係一個天文數字！」

初入電影圈的她入不敷支，既要還債又要生活，還堅持給父母家用。那段時間，Fanny瘋狂做兼職，當過侍應、替人補習、扭汽球，新年到百貨公司包禮物，時薪$25，她是唯一一個踩足兩更的女孩子。有親戚見到她兼職包禮物，告訴她父親，父親看見她十指都損晒，問她怎麼了，她騙父親說：「我彈古箏呀。」女兒有心隱瞞，父親也不說穿。

Fanny 隨後加入TVB娛樂台擔任主持，訪問圈中名人巨星。（受訪者提供照片）

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由場記副導演做起 攢下不少人脈

電影工作日夜顛倒，為了不打擾家人作息，Fanny住進90呎劏房，隔離是垃圾房，月租$2000，既擠迫又多曱甴。Fanny先從場記和副導演做起，「因為電影業中，呢兩個係最辛苦同學得最多嘢嘅崗位，如果連呢兩個崗位我都捱唔住，我就唔使做㗎喇。」當Fanny由場記升上副導演，香港電影業就式微了，當時沒戲開，她連三級片場記都做過。Fanny之後加入東亞衛視擔任主持，4年後加入TVB娛樂新聞台，經常訪問名人巨星，加上之前在電影圈打滾過，攢下不少人脈，曾主持個人節目《導演訪談》，碌盡人情卡，邀請洪金寶、劉偉強、石天及彭順等名導做訪問。

Fanny 在娛樂圈打滾多年，一直租住劏房。

Fanny一直在娛樂圈打滾，工作非常充實，感情卻落空，但緣份總在意外的時候來到。在一次Fanny擔任主持的婚禮上，她邂逅丈夫談成坤（Alvin）。Fanny原本所坐的位置被佔，她臨時被安排坐在Alvin那檯對面的座位，這個小小的意外成為牽引二人緣份的紅線。

Fanny 多年來在感情沒有著落，三年前邂逅老公Alvin，二人一拍即合。

婚宴邂逅丈夫 換燈泡的畫面憶起亡父

Alvin因為不看電視，所以不知道Fanny是幕前人，平日內向的他與她攀談起來，見她一臉愁容，詢問之下，才得知她因為被業主迫遷所愁，要在4日內搬走，Alvin自告奮勇為她收拾家居。往後4日，他都到Fanny 的劏房為她執屋執到凌晨3點。二人相處了幾天，心裡面都有一種異樣的感覺，當Fanny見到Alvin為自己換燈炮，想起自己過世的父親；當Fanny在街上等自己的時候，Alvin竟有一種自己老婆在等自己的感覺。

Fanny 現在有一個幸福的家庭。（受訪者提供照片）

之後二人決定交往，發覺價值觀相近，很快就談婚論嫁、組織家庭，婚後生下女兒談在心，並以二人的英文名字開首，為女兒取名Alfa。Fanny 在1999年左右置業，隨即賣樓入電影圈，一直租住劏房，直到遇上Alvin才又再次買樓築愛巢，中間歷時十多年。近年樓價不斷癲升，問她有沒有後悔，「學志偉嘅一句說話，向前行就唔好向後望，如果我冇入行，我一定唔會識到我老公，如果我仲做緊銀行，就唔會有宜家嘅李漫芬。」

Fanny當初不惜放棄一切去追夢，過程也許充滿艱辛，但卻為她帶來不一樣的人生。

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