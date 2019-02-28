與林俊傑合照被指發福撞臉袁惟仁　吳亦凡上載自拍相霸氣回應網民

林俊傑（JJ）一連數日在美國洛杉磯（LA）遊玩，期間除了同歌手鄧紫棋（G.E.M）、張靚穎、譚維維相約吃烤肉之外，還成功同偶像Justin Timberlake合照，心情大靚。他還上載與吳亦凡（Kris）的合照，面這張合照竟然引起網民熱議！

昨日（27日），JJ同吳亦凡（Kris）在LA相遇，JJ以一身休閒裝亮相，頭戴LV cap帽，活力十足。而一旁的Kris依然保持型格扮相，不過似乎發福不少，原本輪廓分明的臉變得圓潤，加上他未set的披肩長髮，以及嘴巴周圍的鬍渣，令整個人看起來略顯滄桑，網友們也忍不住留言問「吳亦凡怎麼了……胖到認不出來」、「Kris該減肥了」、「發福了」等等，更有網友發現塊面變得圓潤之後的Kris同台灣音樂人小胖老師袁惟仁撞樣。

由JJ同Kris的合照看來，Kris的確發福不少，甚至同台灣音樂人袁惟仁撞樣，兩人髮型差不多，塊面圓圓，望落有些神似。（IG、網絡圖片）

見到網友們都說自己發福，Kris也在IG貼上一張自拍的側面相回應，自嘲「我是小胖子」，令粉絲們哭笑不得，紛紛留言安慰。

看Kris的側面相似乎是有小小發福，沒有同JJ的合照中這麼誇張，可能也有角度問題。（IG圖片）