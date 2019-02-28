承認彼此相處愉快　楊偲泳將成張振朗「新女友」？大家畀啲空間！

Renci表示所有類型的廣告都希望接拍，想「長做長有」，也特別希望拍運動產品的廣告。（梁碧玲攝）

楊偲泳（Renci）今日（28日）出席ViuTV廣告活動發布會，她提及自己早前打排球練習的時候出了意外，弄傷了腳，所以她感嘆：「依家已經唔fit啦，一段時間無返返去正規嘅訓練，但係就心癢癢，自己偷偷地去做gym，但係就淨係做上半身，就做唔到隻腳囉。」

Renci感嘆自己肥了，她說：「我次次一停低落嚟，個人唔郁嘅時候，我就會覺得好似多咗啲鬼鼠肉咁。」（梁碧玲攝）

上年播了《身後事務所》，Renci坦言也有拍其他劇集：「上年年尾嘅時候完成咗《理想國》，應該都會喺今年出，咁佢就係一啲單元劇，好開心可以同譚惠貞導演合作。下個禮拜我就要飛去拍（now TV新劇）《嘆息橋》，（劇內）會有好多唔同嘅地方，靚人靚景。」Renci說到自己希望專注在拍電視劇和拍電影方面，因為自己想做一個演員，有機會也想挑戰自己演一些硬朗點的角色，或者演武打戲做「打女」。

電影作品方面，Renci早前和談善言合作拍的愛情小品《喜歡妳是妳》，也大概會於今年上映。（梁碧玲攝）

那Renci真實又是否一個硬朗的女生？她說：「睇吓幾時啦，咁我覺得其實女仔就算硬朗極都會有好需要人保護、好柔弱嘅一面，咁只不過係睇下情況啦。」而近來，Renci跟無綫藝員張振朗傳緋聞，她大讚對方是一個專業的演員，又說：「佢亦都係一個好勤力嘅人，我都好希望大家可以喺工作上互相支持同鼓勵，同埋都係希望努力工作先。」同時，她又讚振朗是一個孝順又有愛心的人，被問到二人現在的關係，她說：「我哋依家嘅相處好開心囉，大家都會好多野講，所以希望大家比啲空間，我希望可以保護到我身邊嘅人。」

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楊偲泳（Renci）近來除了拍攝劇集以及忙於出席活動外，亦忙於廣告拍攝的工作。最近她就為宣傳環保，而拍攝了一則廣告。在廣告中，她更化身成為「車房妹」以及「茶記伙計」，一脫平日幕前女神的形象。不少人更讚她有「麻甩」的個性，顯得十分貼地。