【多圖】「越南版瑤瑤」Elly復出幕前　當年女神今日已成人母

最近眾人的眼光都聚焦在越南這個國家上，因為美國總統特朗普（Ronald Trump）和北韓領袖金正恩均在越南首都河內出席高峰會，不少相關新聞、消息以及背後故事再度湧現，例如身居要職的金與正竟要為哥哥金正恩捧煙灰缸，原來是為防止哥哥的生物資訊外洩，以及向金正恩獻花的是越南超級美少女……

據越南《青年報》報道，向金正恩獻花的是19歲女學生阮秋媛（Nguyen Thu Uyen，音譯），現正就讀諒山師範學院一年級，主修中文。她在金正恩到達越南前一天，至收到學校通知被選中向金正恩獻花：「在給他獻花時，我因為緊張笑得有點生硬，但金正恩先生也對我回以微笑，並說了聲謝謝。」

學生妹阮秋媛近日成為了最受關注的越南女性，但仍然不及當年的一位女神。（網上圖片）

越南美女又點止得阮秋媛一位，最多香港人認識的好有可能是有「越南版瑤瑤」之稱的阮金紅（Elly）。

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雖然Elly在10年前左右曾經一度在華人網絡世界裏面爆紅，之後又拍過廣告和做遊戲代言人，但好快便「消失於天與地之間」，原來她神隱多時的原因是去生BB！2015年開始「上水」的她不時貼出一些生活照，雖然她的身材依然，但似乎面目全非，有網友就指她「下巴尖得不太自然」而認定她整容……

最近，Elly宣布復出幕前，不但打算接劇、接戲，亦考慮出歌：「一路以來都係以模特兒身分去工作，我好慶幸有好多機會發展，但係我從來沒有正確地學習過演藝相關知識，所以我不覺得自己專業，今次我會付出200%的努力。」

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