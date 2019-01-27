【10 years challenge】越南網紅醜小鴨變天鵝　好身材人人讚

最近流行玩「10 years challenge」，十年過去有一些人會緬懷青春感嘆歲月不饒人，則有一些就「醜小鴨變天鵝」大受歡迎。就好似最近有一位越南網紅Nguyễn Phương Trang（阮芳莊）咁正正就是好例子，她大方在社交網站上貼十年對比照，一看之下完全印證了甚麼叫從醜小鴨變天鵝的童話，引起不少網友討論紛紛直言難以置信啊！

十年前後對比阮芳莊果然是「醜小鴨變天鵝」的成功例子。（網上圖片）

膚色由黝黑變白皙

十年前的阮芳莊膚色偏黑，臉型偏寬而且五官分離比較明顯，加上疑有哨牙情況，令她看起上來是屬於比普通還普通的女生，留著一頭短髮的她四肢亦比較瘦小，乍看之下亦同小男生沒有分別，一點女性美都沒有。

不過隨著時間過去，當年的阮芳莊搖身一變如今已經成為越南網紅界最受歡迎的網紅女神之一。十年後的她首先膚色已經不再屬於黝黑，明顯地白皙了許多個色階，又或者因為箍牙關係，令她的牙齒狀況比較整齊，使下巴地方修飾了不少，臉型亦變得瘦削輪廓線條更顯突出，呈現有最完美臉型之稱的「鵝蛋臉」。或者臉上的變化可以靠美容科技改變，但體型上的變化，相信是靠健身換得到的。因為喜歡運動的她近幾年迷上健身，通過健身的操練練出了令人稱羨的好身材，纖細的小蠻腰﹑修長的美腿﹑豐滿的臀部﹑傲人的上圍（不排除人工），玲瓏浮凸的外形散發出迷人的女人味，加上化妝技術完全就是女神，難怪如此大受歡迎。

靠著健身阮芳莊找到自信。（網上圖片）

瑜伽亦是不可或缺的一部分。（網上圖片）

翻看她的社交網站除了喜歡健身之外，相信亦有練瑜伽修飾身材，而且見她的房間化妝品﹑保養品如此多，相信在雙管齊下之下久而久之就變成女神了。所以話「世上沒有醜女人，只有懶女人」阮芳莊就是成功例子。不少網友見到之後第一眼都覺得驚呆「OMG」難以相信是同一個人，不過亦藉此激勵不少人以她為榜樣，要變美麗果然要下苦心。

充滿自信的阮芳莊不時大晒好身材照片。（網上圖片）

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