陳冠希潮牌涉嫌抄襲紋身師畫作　CLOT官方致歉並銷毀相關商品

陳冠希（Edison）在2003年創辦的潮牌CLOT在全球的潮流品牌中佔有一席之地，除了自己設計之外，還不時同其他品牌發布聯乘系列，包括Jordan Brand、READYMADE、Sacai等，受到一眾潮人追捧，不過近日卻陷入抄襲風波。

日前，一位澳洲紋身師Stu Pagdin在IG貼文，指CLOT其中一件印花T-shirt是自己的原創作品，在沒有知會他的情況之下盜用，令他十分惱怒，更在IG Story斥Edison是Thief（小偷）。

左圖為CLOT印花Tee，右圖為作者的畫作。（IG圖片）

無獨有偶，來自台灣「路克刺青」的一位紋身師彫犬也同時在IG上載CLOT發布的一系列印花Tee，當中有四個圖案都出自彫犬的畫作，同樣也是在未告知的情況下擅自印製成衣進行販賣，他更在IG請大家幫助分享，「此風並不可長，藝術創作者不該如此被對待，盜用別人的心血來營利，歡迎大家分享此文。」

不少網友見到之後，在留言區@Edison同CLOT之餘，也紛紛幫手轉發，更有網友指出之前Edison指余文樂抄襲，看他今次如何解釋。

除了澳洲紋身師，CLOT還盜用台灣紋身師彫犬四件作品之多，圖為CLOT印花Tee。（IG圖片）

彫犬原創作品。（IG圖片）

CLOT昨日（29/2）終於在官方Facebook作出回應，以英文、繁體中文、簡體中文發表「致歉函」，向兩位藝術家道歉。他們在文中指出這一系列名為「Random Internet Fan Tee」的T桖，是為鼓勵粉絲積極創作，給予粉絲一個平台表達創造力，選中的圖案由Instagram的某位粉絲提供，事前不知道這是藉助抄襲他人的作品，得悉後已經在網店同實體店中下架相關商品，並集中銷毀，承諾以後會更加謹慎。

CLOT官方發表「致歉函」，向兩位藝術道歉，表示已將相關商品下架，並集中銷毀。（Facebook圖片）

雖然CLOT公開致歉，不過彫犬認為這封「致歉函」毫無誠意，「跟我當初向總公司訴求的『文中提及原創者』，落差蠻多的，我只覺得是個無心的道歉。」並直言為了創作出自己期待的作品，捱夜、殺死腦細胞是常事，「官方若真的在乎藝術創作者，就應該拿出誠意道歉。」在IG Story中表明會繼續抗爭。