【中華小姐2019．多圖】夏威夷模特兒泳裝突圍　陳曉華冧莊有危機

來自世界各地的佳麗齊集一堂，真是花多眼亂。（陳順禎攝）

《2019國際中華小姐競選》今日舉行泳裝綵排以及互選友誼小姐環節。今年總共有19位來自世界各地的佳麗，悉尼、曼谷、夏威夷、溫哥華、香港，所以各位佳麗的身材樣貌都充滿各國風情。

4號王慧媛（Stephanie）（右圖）表現相當突出，令人眼前一亮。同應屆港姐冠軍陳曉華（左圖）邊個啱大家心水？（陳順禎攝）

今屆最為人所熟悉的，一定是應屆港姐冠軍，5號陳曉華（Hera），不過冠軍就未必是她，事關賽前大熱門4號，充滿夏威夷風情的王慧媛（Stephanie）一出場時就已令人眼前一亮，穿上比堅尼出場時毫不怯場，單論體態身材的話，本身同是模特兒的陳曉華真的被比下去。

選舉將於3月2日晚舉行，由第一次在港宣傳計，至正式比賽日其實只有7天時間，時間是相當緊迫。（陳順禎攝）

除了「本地薑」陳曉華（Hera）備受注目之外，其實4號王慧緩（Stephanie Wang）以及6號彭嘉伊（Javane Phang）都被喻為大熱門，兩人私底下的照片與Hera比起來可說是各有特色。

4號王慧媛（Stephanie），來自夏威夷：

+ 13 + 12 + 11

6號彭嘉伊（Javane Phang），來自吉隆坡：

+ 5 + 4 + 3

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攝影：陳順禎

「中華小姐2019」1-9號佳麗：

+ 13 + 12 + 11

「中華小姐2019」10-19號佳麗：