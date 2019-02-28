【中華小姐2019】兩大熱門才藝表演玩性感　密實陳曉華被搶盡鋒頭

《2019國際中華小姐》將於今個星期六（2/3）隆重舉行，選美其中一項最重要的環節當然就是才藝環節啦，19位候選佳麗昨晚（27日）現身商場在觀眾面前展示各自的看家本領，希望能在決賽前先贏得由觀眾投選出來的「現場觀眾至Like表演」獎項。佳麗們琴棋書畫樣樣皆精，要以才藝成功突圍而出一點也不容易！為了吸引觀眾的眼球，佳麗們都出盡辦法搶風頭，更有不少佳麗以性感打扮出場，頓時成為焦點！

陳曉華於活動中表演噴畫，她透露將會在決賽中再次表演自己最擅長的空中瑜伽，希望能給觀眾看自己動靜皆宜的一面。（梁碧玲攝）

不少佳麗都以一身性感服裝迎戰，但身為香港小姐冠軍的5號陳曉華（Hera）服裝上卻沒有太大睇頭，而她一向最擅長空中瑜伽亦由於場地問題無緣在商場表演，只好帶來較遜色的噴畫表演。有主場優勢的Hera雖然最後能夠躋身才藝表演四強，但風頭都已經被其他佳麗明顯比下去。距離決賽進入倒數階段，身負重任代表香港與其他18位佳麗競逐中華小姐的頭銜，Hera坦言一定會盡全力：「一開始都有啲壓力，但主要都想享受呢個比賽，可以畀大家睇到我最好嘅一面！」以往大多數香港小姐都能夠在中華小姐競選中獲得前三甲，Hera笑稱頓時壓力大增：「希望唔會斷咗喺我嗰年喇，哈哈！我一定要好努力啊，但其實我冇乜諗過要攞獎，盡量都希望大家可以記得我嘅才藝表演喇！」

雖然佔有主場之利呼聲相當高，但Hera要摘下中華小姐冠軍名銜，首先要問過有「零死角女神」之稱，來自吉隆坡的6號彭嘉伊（Jovane）！她以大熱姿態奪《2018年馬來西亞華裔小姐》冠軍頭銜，並同時奪「完美體態女神」、「最上鏡女神」及「人氣女神」的獎項，活動上更以優雅的低胸藍色長裙表演古箏，氣質爆棚！Jovane自從參賽而來受到傳媒廣泛報道令曝光率爆增，不少網民都相當看好她。她笑言決賽前都沒有留意新聞，希望不會因新聞影響自己的心理狀態：「我來這個比賽抱著的心態就是認識朋友和表演，可以代表馬來西亞參賽我已經覺得非常榮幸，所以不會因為這些感到有壓力。」

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彭嘉伊表示最近在TVB遇到經常在電視看到的薛家燕和黎耀祥兩位大前輩級演員，自己馬上變身小粉絲覺得既開心又興奮。（梁碧玲攝）

以往中華小姐當選後都會開始有機會拍劇，Jovane笑言很有興趣嘗試一下，亦很期待能與陳凱琳合作：「她也是我們的師姐，而且我覺得她的笑容真的，一笑就可以融化我的心！我很期待可以看到她的真人，她上鏡非常好看，我相信她真人也會是非常好看！」

除了彭嘉伊這位大熱門外，4號的夏威夷小姐王慧媛憑著驕人身材於近日人氣急升，昨晚更以一身超性感夏威夷比堅尼服裝表演草裙舞，毫不吝嗇展示自己最有優勢的澎湃身材力壓其他佳麗即刻成為全場焦點，絕對是陳曉華另一個具有巨大要脅的強勁黑馬！面對兩大強敵夾攻，我們的香港小姐想再下一城贏得中華小姐稱號，真的要加把勁了！

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4號王慧媛憑著驕人身材於近日人氣急升，氣勢直逼陳曉華。（梁碧玲攝）