明星行程表價格曝光 　最平50蚊人仔就有偶像手機號碼

粉絲不時都掌握到偶像的行程，對他們的一舉一動瞭如指掌，令不少偶像都覺得私隱被侵犯，更百思不得其解，隱蔽的行程為何會外洩，原來當中是有原因的。

近日據內地媒體《新聞縱橫》指出，原來外界有賣家自行制定了一套販賣明星行程的交易表，協助粉絲追星，付不同費用（50到200人民幣）就有不同的追星服務，上至擁有偶像私人電話，下至在機場休息室可以巧遇偶像，如此的行為實在令人咋舌。

鄭爽的行程表就曾被曝光。（視覺中國）

根據《新聞縱橫》指出，在某些網絡平台上所見到的拼音字「sfz、hz、sjh」（身分證、護照、手機號碼），它們的含意就是販賣明星們的私隱同個人信息。並點名在微博﹑貼吧等社交平台，只要搜索「明星航班吧」﹑「明星手機」等字眼，就可以搜尋出販賣明星們行蹤的賣家。

一位明星的身分證字號﹑手機號碼就要賣到50人民幣，想清楚掌握他們的航班信息就賣到80人民幣。之前有粉絲想得到鹿晗的行程，就透過該途徑去詢問，得知鹿晗某一日行程是往返北京和布拉格，只需80人民幣就獲得對方行程。另外，他們連明星們的社交帳戶﹑遊戲帳戶號碼都均有售賣，好似QQ、微信號碼﹑吃雞﹑王者榮耀等，真的意想不到啊！

除此之外，最Over的是賣家可以幫粉絲違規在機場禁區追星。就好似休息室巧遇偶像，甚至一同登機，不過這個價格就昂貴一些，需要100至200人民幣，200人民幣就可以跟隨偶像進入休息室。

原來明星們的行程是有得販賣的。（視覺中國）

事實上他們這一個行為是有一個指引的，只要買家付了錢，賣家就會買一張機票，粉絲就可以拿著機票進行安檢﹑跟隨偶像步伐候機，將他們送上飛機之後就出來退票，這個過程只需少量退票費而已。早前韓團Wanna One在香港時就發生同類型事件，搞到全機人要落機重新接受檢查。有專家分析這個名為「刷關卡」的行為，極有可能是機場內部人員流出，值機櫃台人員可能影印了明星登機證，才會有這種情況發生。

有內地法律界人士指出，販賣者同粉絲這個行為可以造成嚴重後果，根據《網絡安全法》是不得非法出售﹑獲取他人信息，這些行為觸犯了「公民個人信息罪」。而據《民用航空法》擾亂民用機場秩序，觸犯者會被追究刑事責任，依據《治安管理處罰法》，處予警告或者200元人民幣以下罰款；情況嚴重的處5日以上10日以下拘留，並處500元人民幣以下罰款。其實粉絲們追星真的要理性，避免造成偶像困擾同擾亂社會秩序。

韓團Wanna One在香港時就發生全機人被迫落機接受檢查。（視覺中國）