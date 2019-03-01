【世紀騙局】福爾摩斯家族出咗大老千　史丹福美女騙盡富豪

福爾摩斯是19世紀末，英國偵探小說作家柯南道爾創作的偵探角色，歷年來改拍成無數的電視劇及電影，而無綫劇集《福爾摩師奶》，劇名就明顯是抽這位大偵探的水。福爾摩斯雖然是虛構人物，但福爾摩斯這個姓氏卻絕不簡單，而且有不少鼎鼎大名的人物，像殺人魔H.H.福爾摩斯，而近代的就有天才企業家，現時被指是超級大老千的伊莉莎白福爾摩斯(Elizabeth Holmes)，她的身家曾一度有45億美金，仲打入福布斯年輕富豪榜，下文為大家揭開她的神秘面紗。

伊莉莎白福爾摩斯是史丹福大學高材生，她卻選擇退學創辦生物科技公司。（網上截圖）

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說起福爾摩斯，很多人腦裡第一時間會諗起大偵探，但其實福爾摩斯遍及各個範疇，而近年在世界富豪中大起大落，一度創造神話的伊莉莎白福爾摩斯，就是不少年青人的偶像，她在史丹福大學修讀化工系，19歲時退學用學費創辦公司「Theranos」，其最為人津津樂道的研究，是聲稱用手指頭的幾滴血，已可檢驗出多種疾病，有這種醫學科技突破，當然不乏投資者供應資金，當中包括了傳媒大亨梅鐸，在公司迅速壯大下，其價值被評估為90億美元，而伊莉莎白持有一半股權，身家一度暴漲至45億美元，打入福布斯的年輕富豪榜。

伊莉莎白聲稱研發出新的驗血方法，令投資者紛紛中伏，當中不乏世界頂級富豪。（網上截圖）

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正所謂「成功需父幹」，伊莉莎白的父親克里斯丁福爾摩斯，曾是能源公司的副總裁，而母親道斯特是美國國會議員，她的好友是前美國總統克林頓的女兒，而伊莉莎白公司的董事亦唔講得笑，包括有前國務卿基辛格、前國防部長佩里、前海軍上將羅海德、前海軍陸戰隊將領馬蒂斯，公司獲得一班國家精英加持，外界又怎會想到這是一個世紀騙局。

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伊莉莎白身家一度高達45億美金，更打入福布斯年輕富豪榜。（網上截圖）

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直至2016年，華爾街日報經過數月的調查，揭發伊莉莎白聲稱的驗血專利技術，竟然是子虛烏有，而美國聯邦調查機構亦證實了媒體的說法，伊莉莎白隨即一沉百踩，更面臨被起訴詐騙的命運。整宗世紀騙案布局巧妙，牽連到世界頂級富豪都中伏，其後更拍成紀錄片《The Inventor：Out of Blood in Silicon Valley》，將會於3月18日在HBO播出，道盡伊莉莎白福爾摩斯這位天才企業家，同時是天才騙子的傳奇經歷。