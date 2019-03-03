【女兒們的戀愛】Selina父母後生相曝光　任容萱神複製任媽外貌

台灣天后Selina（任家萱）近日與父親任爸和妹妹任容萱，一起參加內地真人騷《女兒們的戀愛》。在最新一集中，Selina竟然當眾批評任爸的長相，更指對方與媽媽的高顏值不相襯，引來父親拿出舊照反擊，話自己都係靚仔，不過眾人還是將焦點放在任媽身上，大讚她的外貌是女神級！而且女兒任容萱像是複製了媽媽的外貌，一家都擁有高顏值。

Selina 在節目上毫不客氣地批評父親。（影片截圖）

在最新一集節目中，相親對象張軒睿帶Selina去吃牛肉麵，Selina閒聊起任爸年輕時的往事，透露爸媽當年是大學班對，並說道：「然後我就覺得很妙，因為我看過我爸以前的樣子，然後也看過我媽以前的照片，不知道我媽怎麼喜歡我爸，他看起來也沒有特別帥，然後又像他講的又那麼閉俗（害羞），肯定也不是風雲人物。」然後她又說：「我就覺得我媽媽條件很好，怎麼偏偏喜歡這種人」

任爸為自己辯護，自己年輕時也是靚仔一枚。（影片截圖）

面對自己親生女兒的吐槽，讓任爸忍不住為自己辨護：「女兒說的當然不是真實的，想當初年輕的時候，我也是帥哥一枚好不好」，然後曝光兩張與任媽年輕時的舊照。任爸和任媽年輕郎才女貌，任媽的樣貌與細女任容萱餅印一樣，大眼睛瓜子臉，非常靚女！任爸直言當年對老婆一見鐘情，展開猛烈追求，最後抱得美人歸。雖然Selina 吐糟自己的父親，但最後也讚他其實是「優質股」，媽媽選得好！

年輕時的任爸任媽郎才女貌，難怪兩個女兒都能進娛樂圈，絕對是一家子都擁有高顏值。（影片截圖）