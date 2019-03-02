英國評選2019全球最具價值50個服飾品牌　Nike撼贏Adidas蟬聯第一

「然後買襪買衫可以做風紀」Twins在2016年紅館演唱會上唱出這句歌詞。的確，購物是大家日常生活中的不可缺少的一部分。日前，英國品牌評估機構Brand Finance發布了「2019全球最具價值的50個服飾品牌」排行榜，當中有一個香港品牌上榜。

排在首位的是，是渣馬獨家運動用品贊助商、美國運動品牌Nike，以約324億美元（約2531億港元）蟬聯第一，較去年品牌價值增長16%，主要是中國、歐洲、中東以及非洲市場的銷量提升，成功擊敗其競爭對手、德國運動品牌Adidas。Adidas品牌價值雖然也增長了17%，惟僅及Nike一半，約167億美元（約1304億港元），位居第3。快速時裝品牌Zara則排在第2位，品牌價值較去年增加6%，約184億美元（約1437億港元）。

前十位中，升幅最大的要數在香港甚為入屋的Uniqlo，同去年相比增長48%，由約81億美元（約633億港元）升至大概120億美元（約937億港元），位列第7，相信當中少不了同各大品牌以及藝術家聯名合作帶來的收益。

而奢侈品牌也有6位佔據前10位，分別是Cartier（第5位）、Louis Vuitton（第6位）、Hermès（第8位）、Gucci（第9位），以及Rolex（第10位）。

最具價值前10品牌排名。（網絡截圖）

而在品牌評級方面（滿分100分），Nike也榜上有名，排在第2位，較去年低了1.8分，獲得87.4分，瑞士奢侈品手錶品牌Rolex則以90分居首位，是前10大品牌中，唯一獲得AAA+的品牌。而Gucci、Zara、Hermès、Louis Vuitton也依然在列，分別位於第4、5、6、7位。

品牌評級前10排名。（網絡截圖）

此外，中國內地運動品牌Anta（安踏）由去年的第28位升至第21位，緊隨其後的香港珠寶品牌Chow Tai Fook（周大福），排名由去年的第13位降至第22位。