老佛爺Karl Lagerfeld首個跨界設計　唯一建築遺作在台灣　

人稱「老佛爺」的時尚巨人Karl Lagerfeld於2月19日辭世，消息一出震驚全球，大家都在哀悼這位傳奇設計師。原來老佛爺生前在台灣留下一份「巨作」，一項法式豪宅設計項目，是老佛爺的首度跨界設計，亦是全球唯一出自他手筆的建築專案。

老佛爺逝世，留下許多叫世人稱頌的作品。（網上圖片）

這個豪宅項目直接命名為「老佛爺」，是台灣北部豪宅建商忠泰建設在台中的插旗項目，強調是「全球唯一全棟出自拉格斐設計的豪宅」。雖然老佛爺曾親自設計自己位於德國的豪華別墅，但大型的建築項目，則只有這一個。融合法式古典與現代風格的法式豪宅。

老佛爺首個跨界設計項目。（網上圖片）

老佛爺在宣傳短片中，指自己很怕悶，是一個喜歡同一時間處理許多事情的人，「我對沒有做過的事情都非常感興趣，我喜歡給自己挑戰，雖然我的本行不是室內設計師，也不是建築師，但我相信自己的設計，大廈工程的規模，嚇不倒我。」老佛爺一向充滿自信和魄力，同時又敢於接受挑戰，當仁不讓地接下一個他從未接觸的設計範疇，從言語間可以看出他對新挑戰的興奮。他親自設計豪宅外觀、內部設計，親自揀選建材，相當重視這個設計項目，「我將巴黎帶到台中，以台中的生活方式量身打造的巴黎風格。」

老佛爺一向都充滿自信。（影片截圖）

「它對我來說意義非凡，我為台灣創作的第一個作品，非常有趣，我真的等不及看它們完工！」豪宅項目尚未竣工，老佛爺還沒來得及親眼見證自己作品的誕生就離世，據悉，忠泰建設原本有意邀請他親身到台灣為豪宅造勢，但已經不能成事。老佛爺的跨界設計建築項目也成為絕響，而豪宅的價格也有機會因此而暴升。

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豪宅正在預售中，該案土地面積1,930坪（約68.7萬呎），地下5層以及地上34層的摩天住宅大樓，每個單位 70至140坪（約2490呎至5000呎），總戶數185戶，每坪開價60萬台幣（約15萬港幣）起，即入場費約4200萬台幣（約1000萬港幣）。