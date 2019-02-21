【搏盡七日】Chanel騷全接觸　老佛爺也有謙虛一面：我只係打工仔

人稱「老佛爺」的CHANEL創意總監Karl Lagerfeld於本月19日在巴黎病逝，享年85歲。連日來，各大媒體、報章、網絡平台都紛紛發文哀悼緬懷，告別這位在時尚界活躍了60餘年的時尚大師。

Karl為CHANEL效力了36年，他的手中誕生了一個又一個的神話，令CHANEL每一季的時裝騷都備受萬眾矚目，影響力遠遠超出了時尚界。各大名人紅星出席、別出心裁的舞台場景設計，創造了一個無以倫比的世界。

2018年12月，在Netflix上架的紀錄片《搏盡7日》（7 Days Out）中，第5集直擊了CHANEL在發布2018春夏高定騷的前7日備戰情況，探訪CHANEL幕後工作室，由設計構想、布料縫製、場地佈置等揭秘傳奇品牌大騷如何誕生。這也是Karl生前最後一套紀錄片。

「我不認為自己是一個世界名人，我只是工人階級。是的，於時尚為伍。」Karl大笑幾聲，隨即嚴肅地說「不！你知道嗎，我在乎這工作。」他風趣、幽默、一絲不苟。1982年，Karl剛剛接手CHANEL時，品牌尚未有今日的風采：「當時所有人都對我說『別碰它，它已死。』而事實上它是死了，但當我開創一個時裝系列，一切都煥然一新。我有一個嚴格和精確的概念……而我會貫徹始終。」這是Karl在片頭的說話，一語中的。

影片在一開始便介紹多個CHANEL高定時裝騷的經典場景，其中之一是2014年的「CHANEL超市」，模特兒穿梭在貨架中，上面擺滿有CHANEL標誌的產品，非常特別。（網絡圖片）

CHANEL設有4個高級時裝工作室，每個工作室都由一位稱為首席裁縫師的主管監督，高級時裝有四位首席裁縫師：Jacqueline、Cecile、Olivia、Josette，Karl表示：「沒有她們你就不能做時裝」，可見裁縫師的重要性。今季主題是花園，總共展出64件手工製服裝，系列中有很多花的刺繡，每一件服裝至少需要160個小時的製作時間，要在時裝騷六周前開始製作。

CHANEL高級時裝的四位首席裁縫師。（影片截圖）

這場春夏高定時裝騷在逾百年歷史的法國巴黎大皇宮上演，離大騷還有6日時間，場景仍在搭建中，靈感源於真正的花園，場景佈置建造協調員維克托德奈什（Victor Denes）說：「我們的主要任務是去花園，並嘗試把展示台忘掉，前往另一個方向，讓場景也能訴說故事。」場景會先建造一個模型，然後還有木工、噴漆、園藝的工作。

要打造一個花園，園藝師的工作量無疑最重，圖為花園模型。（影片截圖）

來到倒數第5日，便要進行模特兒試穿工作，由Karl的得力助手、CHANEL時尚工作室總監Virginie Viard挑選服裝，每個女孩各穿一套服裝，在工作室的空白場地走一轉，接著首席裁縫師們必須在定裝的女孩身上進行修改和調整，Virginie在模特兒展示的過程中會講明需要調整的地方，譬如哪個位置需要再加些什麼裝飾，哪些位置需要減少，走的過程中條裙會不會上移等等。

「Virgine是最重要的人物，不僅是對我，對整個工作室，對所有事情都是。」Karl認真地說。每一份草圖都配有一張模特兒的試穿照片，整裝在文件夾中，而貼在墻上的草圖也分別標有摩爾的名字以及服裝編號。

對於設計的靈感來源，Karl表示大多作品都源自夢境：「第二天我會畫下草圖，所有的草圖都是自己畫，我不製作服裝，如果我要製作服裝，就沒有時裝系列，因為花太多時間，這並非我的工作，我不做別人的工作。」所有的首席裁縫師都會遵循Karl的設計，把布料塑做成四個維度，要有移動的維度。

時尚編輯Robin Givhan說：「很多人不了解的是，高級時裝不只是昂貴的衣服，法國的高級時裝，是一種非常特別的製衣方式，是一件手工製造的衣服，定價範圍可以從數萬元到數十幾萬元美金。」

模特兒試穿服裝，在工作室向Virginie展現，之後再對服裝進行調整。（視頻截圖）

時裝發布的前兩日，是時間最緊湊的兩日。由於適逢時裝周，模特兒非常忙碌，行完一場又一場騷，所以casting的工作非常艱難，需要視乎模特兒接下來還要為什麼品牌行騷，行騷的時間，以及模特兒要穿的衣服何時準備好等，因為這日要同Karl進行最後試衣，所有的模特兒需要set頭、化妝、穿上服裝讓Karl過目，看顏色、刺繡是否正確，如果Karl有什麼需要改動或者添加的地方，Cecile便要進行修改。CHANEL的創意顧問Amanda Harlech透露：「我們會修短衣服，有時修短一公分，Karl會說：『對不起，我要一公分。』那表示首席裁縫師要拆開一整件套裝。」可見Karl態度嚴謹。在時間緊迫的狀態下，Karl要立即表達「我想要什麼，不想要什麼。」下達指令也要闡述清楚：「人們猶疑時最糟，他們說『嗯…我不知道』，你需要有一個確切的想法，貫徹始終。如果出現問題，一個技術問題，你需要在三秒內解釋。」在Karl核准服裝同造型後，將會在CHANEL Salon進行時裝系列的拍攝工作。

模特兒在穿上服裝，set頭、化妝後，要讓Karl過目，而Karl也要現場立即指出服裝有無問題，哪裡需要調整等。（視頻截圖）

在on show的前一日，裁縫們還在對服裝進行調整，7至8人共同處理一件服裝，精細程度可想而知。（視頻截圖）

在on show當日，距離大騷還有四小時，一班模特兒已經早早去到現場，穿上便裝綵排，幾位首席裁縫師一直檢查每位模特兒的服裝，時刻保持「作戰」狀態。兩小時過去了，Karl以及受邀看騷的名人紅星陸續到場，一切準備就緒。

秀場綠意盎然，嘉賓坐席環繞噴泉而設，花架拱廊環繞四周，模特兒穿上粉嫩的服裝，頭戴花冠與面紗，在花枝葉影中穿行，宛如一隻隻繽紛的蝴蝶在皇宮內穿梭。

模特兒們入蝴蝶般穿梭在花園的各個位置。（GettyImages）

這個系列的壓軸作品是婚紗禮服，在CHANEL羽飾山茶花工作坊（Maison Lemarie）中製作。以全白色公爵式上衣搭配服裝，再結合佈滿羽毛裝飾的薄紗披肩與裙擺，靈動飄逸，剛柔並進，用中性風呈現婚紗，新穎別緻。這是一套禮服，但用白色珠地棉製造，羽飾山茶花很費功夫，工序繁複，需要耐心，也需要不停練習。

壓軸婚紗製作工序繁複，以中性風呈現，靈動飄逸，剛柔並進，新穎別緻。（GettyImages）

裁縫師在製作婚紗羽毛的過程中工序十分繁複，要一邊吹開羽毛，一邊縫製。（視頻截圖）

當謝幕完成時，Karl走入後台，掌聲、歡呼聲絡繹不絕，大多工作人員都眼泛淚光，感動這場大騷完美落幕之餘，也感歎於Karl的驚人作品，同時也有不捨。他們逐一擁抱、輕吻Karl，相互致意，鏡頭以面對眾人、背對Karl的畫面呈現，所有人的目光聚焦在這位為時尚奉獻了一生的傳奇時尚大師，如此光芒四射，令人欽佩莫名。Karl逐一問候台前幕後，穿梭於人群中，而這場景又好似是在同他的每一位夥伴告別，好不傷感。

大騷完場，謝幕完畢之後，Karl在眾人的掌聲同歡呼聲中踏入後台，大家紛紛致敬這位時尚大師。（視頻截圖）

「我只相信團隊合作，如果我沒有優秀的首席裁縫師，根本無法做到我現在做的事情。」Karl謙虛地表示，「當人們數說高級時裝已死，也許對別人而言是，但對我們不是，我很幸運能有這群夥伴，其實非常簡單，不是嗎？」

雖然Karl已經離去，但他留下了繁花似錦的時尚經典，會被永世銘記、延續下去。

也許，上帝也愛戴Karl，想要穿上CHANEL。

Karl說：「當我創立一個系列，我不知道這系列最後會怎樣，一切都在我的腦海裡，已成為我本性的一部分。」

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