【中華小姐2019】王慧媛健康膚色最搶鏡　陳曉華問答環節答非所問

《2019國際中華小姐競選》總共有19位來自世界各地的佳麗參選，大會公布最後10強，包括3號段薏丹、4號王慧媛、5號陳曉華、8號賀灕灑、9號梁瀅、10號黃夢晴、11號謝曉穎、13號吳雅珠、17號楊美麗、19號林昀佳。她們以閃令令西裝出場，大騷長腿。

最後10強！（葉志明攝）

+ 9 + 8 + 7

之後在問答環節中，10位佳麗以泳裝示人，各具風情。賽前已被視為大熱的4號王慧媛（Stephanie），穿上比堅尼盡顯傲人身材，小麥色肌膚充滿夏威夷風情，一出場就成為焦點！

4號王慧媛身材超好！（葉志明攝）

+ 5 + 4 + 3

代表香港出戰的應屆港姐冠軍5號陳曉華（Hera），身形高挑，皮膚白滑，但與前一位出場的4號相比，稍有遜色，但她依然保持甜美笑容。被問到「點樣拒絕求婚」時，陸浩明稱：「我戒指都買埋，呢度兩卡半，我儲咗成年錢喇，嫁畀我啦。」Hera的答案似乎不算好：「兩卡半，我比較鍾意手工品。（我買夠四卡畀你呀。）四卡，會唔會有十卡呀？（十卡你不如問陳豪啦，唔緊要，我買咗樓寫咗你名，日出好唔好？）日出都幾好喎，幾近TVB。（得唔得？）但我鍾意有心意啲。」

點樣拒絕求婚？（葉志明攝）

+ 6 + 5 + 4

其他佳麗：