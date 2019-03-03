【多圖】李秀珍被封冰河級美魔女　半百之齡睇落後生過女兒

說到凍齡美魔女，腦裡即時浮現了周海媚、陳煒等女星，但她們只是跟同齡的人比較才顯得年輕，如果對手是20出頭的女孩，差距難免變得明顯。在韓國卻有一位美女牙醫李秀珍，她在Instagram上載跟女兒的合照，卻讓人分不清誰是女兒，加上如少女的婀娜身材，仿如將時間停留在20年前，下文為大家揭開她凍齡的秘密。

51歲的李秀珍跟女兒合照，卻分不清誰人才是女兒。（IG圖片）

+ 11 + 10 + 9

【減肥】韓女星權尾珍減肥一日五餐照食飽 原來煮食方法有秘訣

李秀珍本業是牙醫，其實她的美容凍齡心得，更多人關注。（IG圖片）

+ 7 + 6 + 5

【減肥】胡盈禎搣甩40kg穿XS衫 9招減肥秘訣唔使捱餓

李秀珍現年51歲，本業是一位牙醫，她曾跟20多歲的女兒參加韓國SBS電視台節目《同床異夢》，原來女兒投訴母親經常沉迷自拍及社交平台，而李秀珍則稱女兒升讀中學後，減少了跟她溝通，所以她只有上網去刷存在感。不過網民關心的卻非她們母女間的矛盾，而是李秀珍外貌十分年輕，母女站在一起，竟然分不清誰是女兒，名副其實是凍齡美魔女。

+ 10 + 9 + 8

母女一起做空中瑜伽，二人身材也相當不俗。（IG圖片）

【減肥】昆凌日飲8杯水極速修身 跟足時間表兩星期搣甩5kg

其實李秀珍在網上相當活躍，不時在Facebook及Instagram上載自拍照片，令無數男士被她迷倒。以韓國的醫學美容科技，也有人懷疑李秀珍有後天修補，但她對保持身材卻確實下過苦功，每週有3天到健身室做運動，不要看她已屆半百之齡，又曾經生育，卻有著腹肌及人魚線，可說甚為難得。另外，她保持年輕的秘訣，是勤於做空中瑜伽，令她身體狀況仿如少女，愛美的女士，不妨向她取經。