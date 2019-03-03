【淪落人】黃秋生不知會否出席金像獎　睇好拍檔Crisel奪影后

黃秋生、Crisel Consunji、、葉童、李璨琛、黃定謙以及導演兼編劇陳小娟昨晚（2/3）在九龍塘出席電影《淪落人》慈善優先場並分享拍攝點滴。期間，陳小娟表示今次拍攝最大困難是資金限制，感謝多位演員友情參演，黃秋生聞言即笑說：「資金大就搵周潤發，幾時輪到我吖，我都係聽到葉童做，我先仆到來做。」

黃秋生笑指自己是聽到葉童有份演後，才參與《淪落人》演出。

未知是否因《淪落人》大獲好評關係，黃秋生全晚表現風騷，問到他對於角逐金獎像最佳男主角可有信心，他說：「唔諗咁多。我到時會唔會出席？到時睇下點，個人肥晒，冇衫着。」秋生又表示睇好拍檔Crisel Consunji奪得金像獎女主角。

提到導演陳小娟感謝演員友情參演，秋生自言今次接拍是零酬勞：「導演好有誠意，劇本又好好，故事喺菲律賓人角度去寫，其實菲律賓人喺香港付出很多。」秋生續說今次拍攝最大難度是行動不便，只能用頭做戲，問到他有何難忘鏡頭？他說：「最難忘有次拍完之後，同我講話隻碟壞咗，要重拍。」

黃秋生睇好Crisel Consunji奪得金像獎女主角。

至於葉童表示對《淪落人》成績感到十分滿意，她說：「這是一個講小眾的故事，估唔到會得到咁多認同。（友情價接拍？）唔能夠用錢去衡量，支持本地導演，近期我客串的電影都是由新晉導演執導，我好想為香港電影做番啲嘢。」