【亞洲電影大獎】《淪落人》口碑載道　陳小娟入圍「最佳新導演」

第13屆亞洲電影大獎的入圍名單昨日（11日）已經出爐，今屆幾部港產片都備受關注，包括有《三夫》、《淪落人》和《翠絲》等，當中香港新晉導演陳小娟就憑著電影《淪落人》(Still Human)入圍「最佳新導演」，代表香港與來自亞洲各國的新導演競逐。

香港新晉導演陳小娟憑藉長片首作《淪落人》(Still Human) 入圍最佳新導演，代表香港與來自亞洲各國的新導演競逐。（葉志明攝）

憑藉長片首作《淪落人》(Still Human)，新導演陳小娟獲得「最佳新導演」的提名，與來自亞洲各國的新導演競逐獎項。她接受訪問時就表示這次能夠入圍，感到很驚喜，始終因為這部作品是她的第一部長片，電影是台前幕後整個團隊的一番心血，能夠入圍也是對他們的一個肯定。她表示指自己原先打算來為大會公布入圍名單，沒想到自己有機會爭奪獎項，聽到自己的名字時實在大感驚喜。再加上，因為亞洲各國的新導演都頗具實力，所以她「好開心、好興奮，多謝大會的肯定。《淪落人》稍後將會正式上映，希望能讓更多觀眾睇到。」

陳小娟表示這次拍攝這部作品後，最開心的是自己能夠由頭到尾完成一部戲，跟之前做助理編劇或者短片的導演感覺很不同。（葉志明攝）

《淪落人》其實是第三屆首部劇情計劃大專組的獲獎作品，由金像導演陳果監製，金像影帝黃秋生、首次出演電影的Crisel Consunji 主演，實力演員葉童、李璨琛、新晉演員黃定謙等也有份演出。故事講述黃秋生飾演的中年漢梁昌榮因意外受傷癱瘓後妻離子散，認為人生再沒有值得期望的東西，而自己亦不值得擁有任何東西。Crisel Consunji飾演的年輕菲律賓女子 Evelyn離鄉別井，放棄夢想來到香港當外傭。兩個淪落人相遇相識，共同學習怎樣面對人生的四季。

而對於電影早前作為第15屆香港亞洲電影節開幕電影首映後，口碑載道，好評如潮，陳小娟就表示：「其實是觀眾成就了這部作品，因為自己有為電影剪接，日對夜對，開始覺得有點麻目，更會擔心自己剪得不夠好，會質疑這個版本會否是最好的一個。所以當時決定完成作品的一刻，心情是有點忐忑。」幸好，自己之後坐在觀眾席，跟大家一起看戲時，觀眾的反應和之後對電影的評價，真的令她很感動。

《淪落人》由一班實力演員主演，自從首映以來大獲好評。（劇照）

她接受訪問時又分享，自己這次能夠有機會跟前輩們，包括實力演員黃秋生﹑葉童、李璨琛等合作，事前的確有點壓力，更想過怎樣跟他們溝通會比較好。不過，她之後覺得應該要相信自己的崗位，要更有信心地跟演員們交流才能拍出一部好作品。

陳小娟表示電影將會在4月上映，接著的工作主要是為電影做宣傳。（葉志明攝）

《淪落人》早前更先拔頭籌，榮獲2018年夏威夷國際電影節 (2018 Hawaii International Film Festival)亞洲電影促進聯盟大獎 (NETPAC - Network for the Promotion of Asian Pacific Cinema)，為香港電影爭光。電影將於2019年4月正式上映。