【亞洲電影大獎】《淪落人》口碑載道　陳小娟入圍「最佳新導演」

第13屆亞洲電影大獎的入圍名單昨日(11日)已經出爐,今屆幾部港產片都備受關注,包括有《三夫》、《淪落人》和《翠絲》等,當中香港新晉導演陳小娟就憑著電影《淪落人》(Still Human)入圍「最佳新導演」,代表香港與來自亞洲各國的新導演競逐。

香港新晉導演陳小娟憑藉長片首作《淪落人》(Still Human) 入圍最佳新導演,代表香港與來自亞洲各國的新導演競逐。(葉志明攝)

憑藉長片首作《淪落人》(Still Human),新導演陳小娟獲得「最佳新導演」的提名,與來自亞洲各國的新導演競逐獎項。她接受訪問時就表示這次能夠入圍,感到很驚喜,始終因為這部作品是她的第一部長片,電影是台前幕後整個團隊的一番心血,能夠入圍也是對他們的一個肯定。她表示指自己原先打算來為大會公布入圍名單,沒想到自己有機會爭奪獎項,聽到自己的名字時實在大感驚喜。再加上,因為亞洲各國的新導演都頗具實力,所以她「好開心、好興奮,多謝大會的肯定。《淪落人》稍後將會正式上映,希望能讓更多觀眾睇到。」

陳小娟表示這次拍攝這部作品後,最開心的是自己能夠由頭到尾完成一部戲,跟之前做助理編劇或者短片的導演感覺很不同。(葉志明攝)

《淪落人》其實是第三屆首部劇情計劃大專組的獲獎作品,由金像導演陳果監製,金像影帝黃秋生、首次出演電影的Crisel Consunji 主演,實力演員葉童、李璨琛、新晉演員黃定謙等也有份演出。故事講述黃秋生飾演的中年漢梁昌榮因意外受傷癱瘓後妻離子散,認為人生再沒有值得期望的東西,而自己亦不值得擁有任何東西。Crisel Consunji飾演的年輕菲律賓女子 Evelyn離鄉別井,放棄夢想來到香港當外傭。兩個淪落人相遇相識,共同學習怎樣面對人生的四季。

而對於電影早前作為第15屆香港亞洲電影節開幕電影首映後,口碑載道,好評如潮,陳小娟就表示:「其實是觀眾成就了這部作品,因為自己有為電影剪接,日對夜對,開始覺得有點麻目,更會擔心自己剪得不夠好,會質疑這個版本會否是最好的一個。所以當時決定完成作品的一刻,心情是有點忐忑。」幸好,自己之後坐在觀眾席,跟大家一起看戲時,觀眾的反應和之後對電影的評價,真的令她很感動。

《淪落人》由一班實力演員主演,自從首映以來大獲好評。(劇照)

她接受訪問時又分享,自己這次能夠有機會跟前輩們,包括實力演員黃秋生﹑葉童、李璨琛等合作,事前的確有點壓力,更想過怎樣跟他們溝通會比較好。不過,她之後覺得應該要相信自己的崗位,要更有信心地跟演員們交流才能拍出一部好作品。

陳小娟表示電影將會在4月上映,接著的工作主要是為電影做宣傳。(葉志明攝)

《淪落人》早前更先拔頭籌,榮獲2018年夏威夷國際電影節 (2018 Hawaii International Film Festival)亞洲電影促進聯盟大獎 (NETPAC - Network for the Promotion of Asian Pacific Cinema),為香港電影爭光。電影將於2019年4月正式上映。