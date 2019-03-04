鄧以婷拍《九尾狐》初嘗古裝　與10位女主角大派福利

曾為TVB拍攝節目《3日2夜》，被稱為「福利官」的鄧以婷（Irina），正身處內地橫店為電影《九尾狐》進行拍攝工作。片中她飾演九尾狐中的大師姐「芸婷」，是擁有最高法力的一位。作為10位驕艷的女主角之一，古裝片雖未能給她機會展露驕人身材，但也掩蓋不了其冷艷的一面。而同場也有其他著名藝人，如前「飛輪海」成員辰亦儒及香港的蕊蕊。

鄧以婷第一次拍古裝片就同前「飛輪海」成員辰亦儒合作，訪問期間表現得相當興奮。(截自Instagram)

當Irina 被問到第一次拍古裝片，對手還要是男神辰亦儒，感覺如何？她表現得超興奮：「我小時候已經超喜歡看古裝片，覺得好靚好有趣，有好多現實遇不到的事情！今次可以着住古裝和吊威也，係圓咗我很多入行以來想做的事！另外一個夢想成真嘅係可以同辰亦儒合作，因為「飛輪海」是我讀書時超喜歡的組合。以前他們來港開演唱會時，我要儲錢和排隊買演唱會門票的。他人很友善，經常跟我們講笑！」

Irina表示電影《九尾狐》合共有10個女主角，分別來自香港，台灣，馬來西亞，北京等地，可謂各有特色，各有看點！(截自Instagram)

該片今次有10個女主角，Irina可有突出自己嘅方法？她說：「我覺得監製和導演很厲害，他們可以揾到10個來自香港，台灣，馬來西亞，北京等地嘅女仔，而且我們各有特點，所以不覺得有競爭性。反而我哋相處得很好。佢哋教我普通話和東北話，我教她們廣東話，鬧出很多笑料！我哋嘅藥、保暖包包和零食也互相分享，放假我們更會約出去輕鬆下！另外我跟蕊蕊較熟，因為我們在香港已經認識。但這次戲中我跟她是對立的，而且有對打戲，一齊吊威也！很有火花！」

一向愛在社交平台大派「福利」的Irina，這次可會有性感演出？她就表示「福利戲份」較其他角色少，不過都會露露長腿。(截自Instagram)

至於一向愛在社交平台大派「福利」的她，這次可會有性感演出？她說：「我好鐘意我個造型，好靚而且有霸氣！不過我最性感都係露下腿咋，更加性感嘅部分就留畀其他小師妹啦！佢哋有下水戲啊！」

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