【獨孤皇后】39歲陳喬恩被嘲扮14歲獨孤伽羅太老　激氣微博大反擊

日前陳喬恩在微博上突然激氣發文，表示：「憤怒已被許多自我貶低的價值觀扭曲了，從什麼時候開始呢？東方女人被看待的只剩下她到底少不少女感這種角度。」有內地傳媒認為，她不滿在主演的「獨孤皇后」中被批評欠缺少女感，但陳喬恩看到報導後卻又再度發文否認。

在《獨孤皇后》中，陳喬恩飾演隋文帝楊堅（陳曉飾）唯一的女人獨孤伽羅。歷史上這位皇后14歲時就嫁給楊堅，由39歲的陳喬恩去詮釋或許確實欠缺「少女感」（《獨孤皇后》官方宣傳照）

陳喬恩突然微博發文反擊現代社會對女性的審美觀，唔通因為被嘲唔夠嫩口唔忿氣？▼

無論是女孩，女生，女人，應該是被欣賞著，甚至被保護著，可惜我所看見的文字裡，除了苛刻沒有紳士存在，更別指望那些激進捅妳的同性們了。我們莫名的處在一種，並不待見快樂女人的畸形觀環境裡⋯好好疼愛自己吧，因為我們處在一個惡意滿滿的世界。 陳喬恩

在《獨孤皇后》中，陳喬恩飾演隋文帝楊堅（陳曉飾）唯一的女人獨孤伽羅。歷史上這位皇后14歲時就嫁給楊堅，由39歲的陳喬恩去詮釋或許確實欠缺「少女感」；但她否認怒文是因此是，回應：「我是在表達一種被曲解的態度，然後就看到被過度解讀的新聞了，不過還是謝謝幫我打氣了啊。」並在附註中預告：「伽羅不是少女，她明天封后了。」

撇除少女感因素，年近40的陳喬恩真的無法擔起獨孤伽羅一角？按圖看更多陳喬恩《獨孤皇后》造型▼

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