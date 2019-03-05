MOMOLAND香港見面會狂派粉絲福利　簽名專輯撃掌合照樣樣齊

韓國人氣女團MOMOLAND將於4月4日，假亞洲國際博物館舉行首次香港粉絲見面會《MOMOLAND FANMEETING 2019 HELLO, MERRY GO HONG KONG》，與香港Merry（MOMOLAND粉絲）一同歡渡兒童節。官方近日亦推大量粉絲福利，幸運粉絲或有機會與9位成員近距離接觸！

MOMOLAND 9人慧彬、妍雨、Jane、泰河、娜允、Daisy、JooE、娥仁和Nancy，繼上年《MAMA》頒獎禮後二度訪港，隨即開見面會與香港Merry近距離接觸。除了早前公布每位入場粉絲，均能獲得簽名專輯及海報外，官方近日再加推4項粉絲福利。全場粉絲能額外參加團體合照及簽名海報抽籤外，購買VIP門票的幸運粉絲，更可能有機會能夠與偶像一對一擊掌或獲得簽名即影即有相，中選機會可說是相當大。

MOMOLAND首次來香港開見面會，特別為香港Merry準備大量粉絲福利。

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香港粉絲想必不能錯過MOMOLAND特別準備的福利外，亦不能錯過9位成員用心準備的表演。早前成員們都有輪流拍片，率先與香港粉絲打招呼。其中妍雨和Nancy等人就表示非常期待4月4日，能夠與香港Merry渡過愉快且難忘的晚上。《MAMA》頒獎禮中，娥仁曾大曬流利中文，未知香港見面會上，MOMOLAND成員會否準備中文歌表演呢？

MOMOLAND預計3月推新專輯，香港粉絲或有機會親自欣賞新歌表演！（網上圖片）