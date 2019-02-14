MOMOLAND成員Daisy認與iKON宋尹亨拍拖　男方唱反調否認戀情

今天是一年一度的情人節，不過韓國傳媒卻爆出男團iKON成員宋尹亨和女團MOMOLAND成員Daisy的戀情，令iKONIC（iKON粉絲）和Merry（MOMOLAND粉絲）大吃一驚。根據韓國傳媒報道，宋尹亨和Daisy在三、四個月前開始交往，兩人一有時間就會約會，但兩人都是偶像歌手，而且行程忙碌，所以不能常常見面，也只能將戀情低調處理，不過宋尹亨和Daisy相當珍惜這段戀情。

iKON宋尹亨與MOMOLAND成員Daisy被踢爆拍拖三個月。（網上圖片）

Daisy透過經理人公司承認戀情。（網上圖片）

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MOMOLAND所屬公司MLD娛樂透過韓國傳媒發表聲明，承認Daisy已與宋尹亨拍拖三個月，但iKON的經理人公司YG娛樂則揚言兩人只是有好感，卻不是戀人關係，兩間公司沒有一致說法，令人摸不着頭腦。無論如何，宋尹亨和Daisy的戀情已受到韓國網民關注，在韓國網站Naver的搜尋榜佔據第一、二名，而iKONIC和Merry在情人節得悉偶像拍拖的消息，內心或許五味雜陳。

韓國時間近三點半，宋尹亨和Daisy分別佔Naver搜尋榜第一和第二位。（網上截圖）

iKON宋尹亨卻否認拍拖，只認兩人之間有好感。（網上圖片）