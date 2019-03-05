【歌手2019】25歲許靖韻唱《獻世》贏畢書盡　網友：聲音很棒

內地皇牌音樂節目《歌手2019》來到最終場「踢館賽」，來自台灣由「專家推選」的歌手畢書盡，對決來自香港透過微博票選成為「全民舉薦」的許靖韻。在激烈的比賽下由25歲的許靖韻演唱《獻世》勝出，乾淨的聲音唱出愛情中的遺憾同辛酸，令不少觀眾聽完都覺得感動，紛紛大讚好聽到要單曲循環多次添，更覺得她早就應該要紅，「真的早該火了」，今次踼館令她更為人熟悉，內地觀眾開始關注她。

許靖韻難得上這個舞台,表示要好好把握。（網上圖片）

在香港出道多年的許靖韻一直處於不慍不火的狀態，但她的確有實力，只欠一點運氣。去年她首次參加內地女子選秀節目《創造101》獲得第19名，從而打開內地市場。今次她透過微博的「踢館賽全民舉薦歌手」的票選活動，在投票中獲得最高票數而成為「全民舉薦踢館歌手」，她好希望透過今次努力令更多人認識她：「我是死也要抓住這次機會。其實我已經在公司九年了，很多觀眾可能沒有聽過我的歌，所以我希望這個舞台，讓更多的觀眾可以認識我。」而李克勤同容祖兒都特別錄製VCR來支持她添。

師姐容祖兒亦好支持許靖韻。（網上圖片）

許靖韻今次挑選了陳小春的《獻世》，身穿白色露肩長裙的她猶如公主，一開口乾淨的嗓音即扣人心弦。雖然看得出她十分緊張，但她仍然表現淡定愈唱愈進入狀態，特別高音部份響亮清澈將情感發揮得淋漓盡致，令不少觀眾聽出耳油「聲音很棒」﹑「雞皮疙瘩起來了」﹑「要去單曲循環了」﹑「開口跪了」…整個演唱表現穩定。

許靖韻一開口乾淨的聲音即扣人心弦。（網上圖片）

畢書盡演唱《Nothing At All》（網上圖片）

而29歲的畢書盡演唱《Nothing At All》，低沉中帶著一點溫柔的聲音激情高昂，雖然最後輸了給許靖韻，但他仍然獲得觀眾大讚，絕對是一位實力偶像歌手。許靖韻成為該節目踢館成功的第三位歌手，她好開心表示：「用心和努力把自己和夢想的距離拉近一點點，再一點點。」令人相當期待她下一期的演唱。