【歌手2019】唱《我們》送亡父　吳青峰：他生前沒看過我的演唱會

內地皇牌音樂節目《歌手2019》來到第一輪第二場比賽，來自台灣的歌手吳青峰就選擇挑戰陳奕迅的《我們》，送給已去世的吳爸爸。含淚深情演繹的他情感大爆發聽到其他歌手同台下觀眾都眼淚汪汪十分感人，最終他取得第二名輸給內地歌手楊坤，結合兩場比賽總排名都是第二名，今集遭淘汰的則是內地樂隊「逃跑計劃」。

吳青峰大方講述同爸爸的關係。（網上圖片）

自細與父關係欠佳 青峰：唸書後幾乎沒回家！

陳奕迅的《我們》唱出每一個人心中均有的「遺憾」，對於吳青峰來說吳爸爸就是他一生的遺憾：「這個歌詞可以套用在我跟我爸爸的關係裡面。因為他的確他的遺憾是他生前沒有看過我的演唱會，那其實這也是我最大的遺憾。」

原來從小到大他同爸爸的關係不怎麼好，以致長大後就好少回家一年都不見幾次，直到吳爸爸生病他先同爸爸關係好轉：「小時候爸爸的脾氣沒有那麼好，做甚麼可能都會被打罵，唸書之後我就幾乎沒有回家了，出道之後我也不知道，他到底知不知道我在幹嘛，但是我家裡的人就是說，他常常偷看我的視頻光盤，然後他就會發現有人說他就假裝沒在看。然來我們慢慢修復彼此的關係，是在他生了重病之後，但他那一陣子反覆在檢討很多他以前的事情，就說以前你自己交學費，我發現了我竟然打你，其實是我的面子掛不住，因為我都不記得那些事情了，然後我沒有想到他全部都放在心裡，代表他一定內疚其實很痛苦的。」

吳青峰最大的遺憾是沒有辦法同離開的爸爸講一句愛他的話。（網上圖片）

原來從小他同爸爸關係不是怎麼好的。（網上圖片）

除了覺得吳爸爸沒有看過他的演唱會成遺憾之外，吳青峰覺得來不及講的說話亦是他最大遺憾：「我最大的遺憾是再也沒有辦法跟離開的爸爸講一句愛他的話。」或許帶著這一份沉重的遺憾演繹《我們》使他特別有感覺，拋開任何歌唱技巧用最純粹的聲音表達，一開聲已經打動人心聽出耳油，不少觀眾都聽到流眼淚。網友亦一致拍案叫絕「聽哭了」﹑「唱到心裡了」﹑「愈聽哭的愈兇」…他的聲音有一種莫名的感染力。

吳青峰的歌聲感染現場觀眾搞到大家聽到流眼淚添。（網上圖片）