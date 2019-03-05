【多圖】BTS防彈少年團師弟TXT出道　MV推出14小時破千萬瀏覽

韓國新人男團TXT（TOMORROW X TOGETHER），昨天（4日）於韓國正式出道。作為BTS防彈少年團師弟團，5位成員Yeonjun（延俊）、Soobin（秀彬）、Beomgyu（范奎）、Taehyun（泰賢）和Hueningkai（休寧凱）未出道已成功造成話題。今天5人齊集出席記者會，正式與傳媒見面。

TXT昨天率先公開出道歌《CROWN》MV，短短14小時內，MV觀看次數已衝破一千萬次瀏覽，打破早前JYP娛樂新女團ITZY的紀錄，亦是2019年新人中最短時間的新紀錄。同一時間，新歌亦登上香港、美國和巴西等地的iTunes專輯榜的一位，成績令人非常滿意。昨天5位成員出演《Debut Celebration Show》，首次公開包括主打歌、《Nap Of A Star》和《Blue Orangeade》三首歌。

TXT走青春少男風，與BTS防彈少年團風格截然不同。（網上圖片）

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今天TXT參與出道記者會，比起BTS防彈少年團出道時的強烈風格，師弟團主打青春少男風。除了大哥Yeonjun於1999年出生外，其餘4位成員都是00後的小鮮肉，忙內Line的泰賢和韓美混血Hueningkai，今年才足17歲，絕對後生可畏。而被問到TXT出道後的目標，5人表示期望獲得今年的新人獎，隊長Soobin就講到：「新人獎是一生中唯一一次能得到的獎項，必然會貪心，所以我們會更用心活動，成為不辜負粉絲期望的新人TXT。」

希望TXT有BTS防彈少年團的光環加持下，亦能夠與師兄一樣衝出一片天。（網上圖片）

TXT成員個人照：