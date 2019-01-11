TXT公布首位成員YEONJUN　乘BTS防彈少年團氣勢宣傳片點擊破500萬

由RM、Jimin、Jin、V、Jung Kook、SUGA、J-hope組成的韓國人氣組合BTS防彈少年團所屬公司Big Hit娛樂正式宣布推出新人男團，如之前A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）和網友所言，新人男團名為「TXT」（全稱：TOMORROW X TOGETHER）。Big Hit娛樂在韓國時間今日凌晨12點公布「TXT」首位成員YEONJUN的相片和影片，隨即令官方網站癱瘓。

BTS防彈少年團在韓國和世界氣勢如虹，所以同公司的新男團也份外受注目。（網上圖片）

Big Hit娛樂透過Twitter正式公布新人組合TXT即將面世。（網上截圖）

韓國傳媒報道，「TOMORROW X TOGETHER」意思是「不同的你和我以同一個夢想聚首創造明天」，韓文為「투모로우바이투게더」，字數多達九個字，在韓國組合而言實在非常罕見。首位成員YEONJUN今年19歲，擁有出色的舞蹈實力。YEONJUN是TXT年紀最大的成員，他在Big Hit娛樂發布的影片中YEONJUN穿梭於網吧、卡啦OK房和夾公仔機盡情享樂，散發青春活力氣息，不少網友又認為YEONJUN最吸引的地方是單眼皮。

YEONJUN是TXT的大哥，韓國傳媒形容他的舞蹈實力非常出色。（影片截圖）

今次是Big Hit娛樂繼BTS防彈少年團之後，相隔6年再次推出男團，世界各地的A.R.M.Y和K-pop迷均密切關注BTS防彈少年團的師弟團誕生，所以TXT公布YEONJUN的相片和影片後，官方網站隨即癱瘓，而YEONJUN的宣傳影片觀看次數在截稿前已錄得超過552萬。Big Hit娛樂會繼續公布TXT的成員，究竟TXT會否和BTS防彈少年團一樣人氣爆燈呢？各位就要拭目以待。

Big Hit娛樂披露第一位TXT成員YEONJUN。（網上截圖）

一齊睇睇YEONJUN嘅表現啦！

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BTS防彈少年團師弟團或將出道 組合名稱為「TXT」？