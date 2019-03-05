【杜汶澤喱騷】程美段唔識傻強得罪杜汶澤　即場補鑊：你老婆好得

杜汶澤去年年初創辦的網台《杜汶澤喱騷》除了有閒談節目、以諷刺時弊的新聞報導節目之外，最受男士歡迎的相信是烹飪節目《為何深夜總是餓》，皆因節目中的「澤女郎」貝依霖（Chantale）、莊端兒（Xenia）、李蔓瑩（Renee）及程美段（Kiwi）都相當吸睛。Kiwi之前因為不停扭動上身，被網民狠批作狀，而在最新一期中，她又再「口出狂言」，連身旁的阿澤都好無奈！

最新一期《為何深夜總是餓》由杜汶澤與程美段（Kiwi）主持，Kiwi的身材仍是焦點。（影片截圖）

Kiwi身穿一件超緊身的車厘龜背心亮相，凸顯出她的好身材。這集阿澤烹飪的菜式是「法式洋葱湯」，身為女助手的Kiwi這次可謂是做好本分，不但止對煮法非常了解，更主動出手幫阿澤，難怪阿澤都忍不住大讚：「我話畀你聽呀，我真係有少少感動。我拍呢個節目成年㗎啦嘛，無人主動走嚟幫我㗎。個個就企喺度，無人走埋嚟幫你㗎。」

Kiwi唔止識得點煮，仲主動幫手，獲阿澤大讚。（影片截圖）

+ 3 + 2

之後阿澤雙手插褲袋，面對鏡頭，「Chok」住講出對白，見到這個畫面，相信不少觀眾已經發現他模仿的正是梁朝偉。而Kiwi亦察覺到阿澤是模仿某一位男星，但卻遲遲叫不出名字：「我醒唔起叫咩名添，佢老婆係劉嘉玲呀。」連大名鼎鼎的影帝都不記得，身旁的阿澤都驚呆了：「Tony你唔好嬲我呀。（咁你做乜扮佢呢？）扮咗廿幾年喇你而家先知呀大佬呀？」

呢一下，連阿澤都當堂呆咗……（影片截圖）

+ 6 + 5 + 4

其實阿澤一向模仿偉仔都十分神似，他的搞笑功力毋庸置疑，但2002年的電影《無間道》就真正令他名成利就。他在戲中飾演的「傻強」雖然也是搞笑居多，但面對着梁朝偉這位影帝也毫不遜色。誰知Kiwi不止叫不出偉仔個名，連阿澤演過「傻強」都不知：「傻強？我唔係好記得喇。佢係咪同劉德華呀？」聽到Kiwi這樣說，阿澤的笑容也有少少尷尬，畢竟「傻強」這個角色可謂是他演藝生涯中的經典之一，「傻強」不止純粹搞笑，在戲中也非常重要，他死的一幕亦非常震撼，令觀眾留下深刻印象。阿澤的演技更得到大家認同和讚揚，獲提名金像獎最佳男配角。

阿澤曾與梁朝偉在電影《無間道》中合作，他更憑傻強一角獲提名金像獎最佳男配角。（網上圖片）

Kiwi唔知阿澤就係「傻強」，仲以為係劉德華演……（影片截圖）

雖然Kiwi得罪了阿澤，但她也非常識做，即時「補鑊」：「我知你老婆咩名㗎，田蕊妮吖嘛。（驚唔驚佢呀？）點解要驚呀？（我都驚，你唔驚？）佢真係Keep得好好呀，好得，後生女輸啦！」其實Kiwi在這集節目中不止對答自如，與阿澤你一言我一句也火花十足，不少網民都大讚她有進步，就算是「詐傻扮懵」也有驚喜，笑料百出！

Kiwi大讚阿澤太太田蕊妮好得！（影片截圖）