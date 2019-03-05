【多圖】台灣靚女網紅瑀熙買大屋敬母親　不靠父幹個個網友讚好

雖然周星馳在《少林足球》裏面講過：「人冇夢想，同條鹹魚有咩分別」，不過，也有很多人指在現實社會講夢想，有點不切實際。幸好，這個世界仍然有為數不少的追夢者獲得成功，做喜歡做的事都闖出一片天，例如以下介紹的現年22歲的台灣直播主兼YouTuber瑀熙，年紀輕輕已經賺得第一桶金並買樓「上車」。

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最近，瑀熙在YouTube公開 自己在台中購買的千呎新居，不但詳細介紹屋內的各項擺設和空間，又指今次買樓是她和媽媽、姐姐出錢出力的成果。期間，帶觀眾參觀姐姐房間的她不小心打開姐姐放滿貼身內衣的床底櫃，嚇到她立即關上抽屜，非常搞笑。

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片中的瑀熙由玄關介紹到客廳以及她和姐姐的房間，最後更向觀眾道出自己的悲慘身世。（YouTube）

可能大家會覺得，有本事追夢的人多數有家底，沒有家底的只能夠打份牛工捱騾仔，搵到第一桶金絕對是難過登天，但其實瑀熙並非出身於大富之家，好可能起步點比各位更加低，她在片段中指自己從小家境不好，父親與母親離婚後更留下一大筆債務，要母親辛苦工作慢慢攤還，又試過家中發生嚴生火災，令她們三母女的環境雪上加霜：「直至前幾年情況好轉，卻聽到一個噩耗，就是我媽媽檢查出來有癌症。」不過她的媽媽看得好開，覺得應該趁身體狀況許可及時行樂，而瑀熙亦覺得自己開始搵到錢，所以都打算陪媽媽多出國旅行，一盡孝道讓對方感到幸福。

網友睇完短片後紛紛恭喜瑀熙能夠做業主，更一面倒大讚她是孝順女，默默努力賺錢讓媽媽享福，希望她能夠一直保持正能量，捱過生命中每一個難關，更有網友說：「本來我看影片都會跳掉廣告，我以後看瑀熙都不跳廣告了，幫她還房貸。」