【土地問題】周杰倫昆凌都不敵貴租？　4年狗狗主題Cafe驚傳執笠

台灣藝人昆凌4年前在西門町開設咖啡廳「Machi Doggie Coffee」，和老公周杰倫不時出現在店內恩愛放閃，吸引不少Fans去朝聖。日前卻驚傳Machi Doggie Coffee營業到3月底就會結業，驚呆一眾Fans！

昆凌在2015年成立的Machi Doggie Coffee，以其愛犬Machi可愛形象的鬆餅做主打，仲專程喺比利時打造模具創造了獨家棒棒糖造型鬆餅，食物賣相超吸睛，謀殺唔少後生仔手機Memory！估唔到生意咁好都要執…（Machi Doggie Fashion & Coffee Facebook）

近年台北市區店面租金居高不下，好多舖頭接連執笠。早前五月天瑪莎在華山的「離線咖啡」也暫停營業，而昆凌在2015年成立的Machi Doggie Coffee，以其愛犬Machi可愛形象的鬆餅做主打生招牌，又專程去比利時設計模具創造獨家棒棒糖造型鬆餅，點知經營4年後宣告執笠。日前，Machi Doggie Coffee於Facebook出Po：

歷經三年多的時間，中間換過許多次餐點與活動的舉辦，不知道這邊累積多少大家歡笑的時光呢?但天下無不散的筵席，因租約到期與營運調整的關係，因此我們決定將營業至：2019/3/27日為止，不管有沒有來過Machi Doggie Coffee的人，或許能把握這個機會重溫過往的回憶，在未來，如果有重新出發的機會，會再公布給大家知道。 Machi Doggie Coffee Facebook

對此，昆凌的經紀人表示是計劃重新調整，「只是目前的進度是先營業到3月底」。

即Click睇Machi Doggie Coffee無論店面設計、食物都睇得又食得，最緊要係可以隨時野生捕獲周董夫婦▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】