周杰倫攜昆凌意大利慶生兼結婚周年　重回5年前約會地標放閃

周杰倫(Jay)同昆凌結婚4年,不止愛得甜蜜,還越愛越高調,不時在各自社交平台放閃,羨煞旁人。今個月18日是周杰倫40歲牛一,為了慶祝生日兼結婚4周年,兩人故地重遊,前往意大利旅行。

昆凌在IG story上載同周杰倫遊車河的照片,為老公生日送上祝福。(IG截圖)

日前,昆凌在IG上載多張同老公周杰倫的照片,其中一張兩人身穿黑色外套,戴著黑超,在一個心形指示牌下一齊比劃「愛心」,而下一張是兩人在同一地點,做同樣手勢的照片,原來這是5年前兩人同行意大利的照片,昆凌還配文寫到「5 year challenge!More to go!」相當有意義。

周杰倫同昆凌去到5年前的約會地點,做出同樣手勢,別具意義。(IG圖片)

除了昆凌,周杰倫也在IG上載兩人背貼背的照片,寫著「We gonna start this romantic adventure『Back to Back 』結婚周年快樂!Happy Anniversary!」夫妻二人不間斷放閃,令網友大呼「太浪漫了」、「so sweet」等等。見到粉絲們的祝福,周杰倫也特登在IG表示感謝:「謝謝歌迷們做的一切,我都看到,也謝謝你們的祝福,Traveling to our next destination。」