周杰倫攜昆凌意大利慶生兼結婚周年　重回5年前約會地標放閃

周杰倫（Jay）同昆凌結婚4年，不止愛得甜蜜，還越愛越高調，不時在各自社交平台放閃，羨煞旁人。今個月18日是周杰倫40歲牛一，為了慶祝生日兼結婚4周年，兩人故地重遊，前往意大利旅行。

昆凌在IG story上載同周杰倫遊車河的照片，為老公生日送上祝福。（IG截圖）

日前，昆凌在IG上載多張同老公周杰倫的照片，其中一張兩人身穿黑色外套，戴著黑超，在一個心形指示牌下一齊比劃「愛心」，而下一張是兩人在同一地點，做同樣手勢的照片，原來這是5年前兩人同行意大利的照片，昆凌還配文寫到「5 year challenge！More to go！」相當有意義。

周杰倫同昆凌去到5年前的約會地點，做出同樣手勢，別具意義。（IG圖片）

除了昆凌，周杰倫也在IG上載兩人背貼背的照片，寫著「We gonna start this romantic adventure『Back to Back 』結婚周年快樂！Happy Anniversary！」夫妻二人不間斷放閃，令網友大呼「太浪漫了」、「so sweet」等等。見到粉絲們的祝福，周杰倫也特登在IG表示感謝：「謝謝歌迷們做的一切，我都看到，也謝謝你們的祝福，Traveling to our next destination。」