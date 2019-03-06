老佛爺CHANEL最後一騷圓滿落幕　眾星雲集掌聲長達10分鐘

時尚大帝「老佛爺」Karl Lagerfeld於2月19日在巴黎逝世，享年85歲。昨日（5日），Karl最後一季CHANEL 2019/20 秋冬成衣系列在巴黎大皇宮發布，今次的主題是「CHANEL in the Snow」，白雪皚皚的冬日村落被群山環繞，模特兒們在雪林中穿行。

CHANEL 2019/20 秋冬成衣系列在巴黎大皇宮的場景。（VCG）

在秀場每個座位擺放的資料中，有一張畫着Gabrielle Chanel和Karl的草圖，並印有Karl親筆寫的「The beat goes on」以及他的署名。兩位為CHANEL創造了難忘的經典之作，如今在另一個世界相聚，想必有很多時尚的話題交流。

兩代CHANEL傳奇人物在另一世界相聚，想必又會創造出另一番奇跡。（網絡圖片）

今次大騷總共發布了72套服裝，以白色、米色、灰色、卡其以及海軍藍為主，冬日氣息十足。開場前，所有模特兒在T台後方一字排開，全場為Karl默哀一分鐘，其後播放了一段Karl的錄音，彷彿他並未離大家遠去。

大騷由Karl最喜歡的英國名模Cara Delevingne開場，她身穿黑白千鳥格大衣，內襯網格Deep V jumpsuit，頭戴復古毛呢帽，灑脫、性感，有富有紳士氣派，剛柔並濟。

久未行騷的Cara今次特別擔任開場model。（VCG）

點擊下圖睇Karl擔任CHANEL創意總監最後一季部分作品：

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身為CHANEL品牌大使的西班牙女演員彭妮露古絲（Penélope Cruz）也登上T台，手持Karl生前最愛的白玫瑰行騷，紀念Karl。

彭妮露古絲今次並非座上客，手執白玫瑰登上T台紀念Karl。（VCG）

大騷結束之後，秀場響起英國搖滾歌手David Bowie的《Heroes》，在座所有嘉賓起立鼓掌，掌聲持續10分鐘之久，向Karl這位時尚英雄致敬。今次的大騷沒有設計師出場，而一眾模特兒在謝幕時也當場落淚，懷緬Karl。

完騷後不少模特兒都難掩淚水。（VCG）

此外，作為Karl生前為CHANEL擔任創意總監的最後一個系列，今次出席大騷的嘉賓也非常多，包括Karl的繆斯女神Vanessa Paradis、中國品牌大使超模劉雯、宋茜、台灣品牌大使桂綸鎂、許瑋甯、韓國品牌大使Jennie@BLACKPINK、日本品牌大使小松菜奈、姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）、Anna Mouglalis、英國女星Ellie Bamber、法國女星瑪莉安歌迪娜（Marion Cotillard）、英國超模Naomi Campbell等各界名人紅星都有亮相秀場。