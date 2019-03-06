林芊妤認有成就感　B仔6個月大將停止餵母乳：我驚到時會唔捨得！

林芊妤（Coffee）今日（6日）出席化妝品牌開幕派對，坦言由於生B後少了很多時間化妝，所以底妝變得尤其重要。Coffee笑言自從做媽媽後更注重飲食，皮膚亦變得比以前更嬌嫩：「以前日日都要出去，咪求其喺出面食囉，但係一日三餐都係為咗個仔食啲有營養嘅嘢，所以皮膚都會好咗。」

Coffee稱現在都會選擇使用有天然成份的護膚品和化妝品。（陳順禎攝）

由於每天都要堅持餵母乳給囝囝，所以Coffee在飲食上跟足營養單單去吸取均衡營養，不過她計劃會慢慢停止餵母乳：「其實我原本係諗住3個月（就唔餵）嘅，佢依家已經4個半月喇，我諗會餵到6個月啦，不過我驚到時會唔捨得，因為佢飲住奶望住你個樣嗰種成就感係大過做其他好叻嘅嘢！」Coffee坦言囝囝能夠快樂成長就是自己最大的成就。

Coffee每天都食有魚、菜、肉、湯和飯的餐單去吸取均衡營養，間中都會吃花膠補補身。（陳順禎攝）

經常在社交平台教人做瑜珈的Coffee筋骨當然非常柔軟，原來連囝囝都柔韌性十足：「佢尋日喺我前面做咗個彩虹型嘅拱橋出嚟，我叫佢上嚟佢都唔肯，仲喺度食手指！我諗佢一定係遺傳到我嘅良好因子！」