Super Junior演唱會粉絲被趕出場　東海奇招「拯救」獲封暖男

韓國男團Super Junior最近在首爾完成一連兩場「SUPER SHOW 7S」演唱會，吸引1萬5千名E.L.F.（Super Junior粉絲）入場欣賞演出，其中正在服兵役的圭賢亦有到場支持，Super Junior成員利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、東海、始源和厲旭出盡渾身解數，為E.L.F.傾力演出。今次演唱會途中還發生一段小插曲，令網民均紛紛大讚李東海非常疼愛E.L.F.。

Super Junior剛完成首爾演唱會，吸引1萬5千萬人入場。（網上圖片）

正在服兵役的圭賢（下中）也有到場支持Super Junior成員。（網上圖片）

東海目睹粉絲被趕離場，於是出聲問粉絲「你不看我要去哪兒啊？」（網上截圖）

演唱會期間，有粉絲拍攝Super Junior表演的情境，被職員以盜攝為由請她離場，台上的東海有見及此，向粉絲大叫：「你不看我要去哪兒啊？」初時網民誤以為東海不知道粉絲被人趕走，笑指東海「傻更更」不了解情況，不過有欣賞演唱會的歌迷解釋，東海是眼見粉絲被趕走，才神情緊張出聲安撫粉絲，順道為粉絲解圍，粉絲因而沒有被在場職員趕走。對於東海出手解救粉絲，E.L.F.和網民均大讚東海是個暖男，又指東海在演唱會上不停與粉絲合照，證明東海非常寵愛E.L.F.。

有到場欣賞演唱會的網民指出東海是為了粉絲不被趕出場而出聲相助。（網上圖片）

東海向來出名愛錫粉絲，今次更獲網民封為暖男。（網上圖片）