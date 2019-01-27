【KKBOX風雲榜】Super Junior創造歷史　銀赫氹歌迷：謝謝老婆！

韓國男團Super Junior七位成員始源、東海、銀赫、利特、藝聲、厲旭和神童昨晚（26日）現身台北小巨蛋舉行的「第14 屆風雲榜頒獎典禮」，獲頒「年度風雲歌手」，成為歷年來首隊獲封「年度風雲歌手」的非華語歌手。能夠成功創造歷史，銀赫當然要賣口乖，向台灣E.L.F.（Super Junior）表示：「謝謝老婆！」

Super Junior成為歷年來首隊獲封「年度風雲歌手」的非華語歌手。（視覺中國）

過往Super Junior三度獲頒「年度韓語歌手獎」，在2018年，Super Junior以專輯《PLAY》和《REPLAY》在韓語專輯週榜累積64週冠軍紀錄，也獲得2018韓語年度單曲累積榜冠軍，首度奪得「年度風雲歌手」。Super Junior落力表演三首人氣歌曲《Black Suit》、《Sorry Sorry》與《Bonamana》，事後Super Junior逐一自我介紹和致謝時，均以「寶貝」、「家人」、「老婆」稱呼台灣E.L.F.，東海還笑言：「結束以後給我打電話，我們一起吃飯吧！」引發全場尖叫！

銀赫愛稱呼台灣E.L.F為「老婆」，今次也不例外。（網上截圖）

利特不是Super Junior-M成員，早年沒有跟隨大隊到台灣居住，所以他渴望和成員住在台灣的滋味。（視覺中國’）

Super Junior小分隊Super Junior-M曾在台灣居住兩個月，一眾成員路經位於林森北路的宿舍時，勾起不少難忘回憶，包括附近的美食和公園。當時未有隨隊的利特坦言希望日後有機會與成員一同長住台灣，他們更透露Super Junior成員圭賢五月退伍後，或會到台灣演出。頒獎禮完結後，Super Junior透過Instagram再次向台灣E.L.F.致謝，銀赫更用普通話拼音寫上「謝謝老婆」字句，可見他份外疼錫台灣歌迷。

《Sorry Sorry》是K-pop迷無人不識的歌曲。（影片截圖）

重溫Super Junior「第14 屆風雲榜頒獎典禮」演出